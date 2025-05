Anketa potrdila, najpogostejši razlog za neudeležbo na referendumu bojkot

Ko je postalo jasno, da bodo pobudniki nedeljskega referenduma dosegli kvorum in da bo zakon zavrnjen, je marsikdo poziv k neudeležbi – po anketi sodeč pravilno – označil za politični salto mortale.

Najpogostejši razlog za neudeležbo na nedeljskem referendumu je bil namreč prav bojkot oziroma protest, kaže anketa Valicona. Ta razlog je navedlo 37,3 odstotka vprašanih, ki niso oddali svojega glasu.

Izidi glasovanja na referendumu. FOTO: Delo

Tako v Levici kot v Gibanju Svoboda so po referendumu sicer vztrajali, da njihova odločitev, da so svoje podpornike pozvali k bojkotu, ni bila napačna. Drugačnega mnenja pa so bili pri Socialnih demokratih, kjer se z bojkotom niso strinjali in so ga označili za napako.

Namerno neudeležbo so kot razlog najpogosteje navajali podporniki strank, ki so se najbolj zavzemale za bojkot, in sicer Levice (64 odstotkov), Gibanja Svoboda (59 odstotkov), SD in Piratov (49 odstotkov) in Vesne (44 odstotkov).

Da so predstavniki izvršilne veje oblasti, ki so pozvali k bojkotu, dobili klofuto, je medtem prepričan Janez Janša. Kar 60 odstotkov celotne volilne udeležbe so sicer predstavljali podporniki SDS, SLS, NSi in Demokratov. Udeležba je bila najvišja med podporniki SLS, in sicer 61-odstotna.

Za tistimi, ki se nedeljskega referendumskega glasovanja o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke s področja umetnosti niso udeležili zaradi bojkota, sledijo tisti, ki jih tema ni zanimala ali se jim ni zdela pomembna. Tak razlog je izbralo 21,3 odstotka vprašanih.

Tisti, ki se referenduma niso mogli udeležiti, je bilo 18,7 odstotka. Tistih, ki so kot možnost izbrali, da nimajo dovolj informacij o vsebini referenduma, je bilo 12,7 odstotka, takih, ki menijo, da njihova udeležba ne bi ničesar spremenila, pa 10,4 odstotka.

Valicon je anketo preko spletnega panela anketirancev Jazvem.si izvajal po zaprtju volišč od 11. do 14. maja. V anketi je sodelovalo 2205 vprašanih, na vprašanje o razlogih za neudeležbo je odgovarjalo 1.398 vprašanih.