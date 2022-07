Najranljivejšim jeseni poseben draginjski dodatek

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Robert Golob je za danes sklical posvet predsednikov in vodij poslanskih skupin, zastopanih v državnem zboru, ter makroekonomistov in predstavnikov energetskih podjetij. Razpravljali naj bi predvsem o zagotovitvi energetske varnosti države.

»Pobuda za srečanje je nastala, ker je jasno, da bo vojna v Ukrajini jeseni pokazala posledice v vsej svoji razsežnosti. Rad bi se izognil proceduralnim zapletom pri sprejemanju ukrepov, ki bodo olajšali življenje vsem ljudem,« je vabilo Golob.

Do zdaj je njegova vlada sprejela ukrepe za umiritev cen elektrike septembra za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, čemur naj bi po napovedih ministra za infrastrukturo Bojana Kumra sledili tudi ukrepi za umiritev cen plina. Te in še nekatere druge, ki jih je pripravila posebna skupina za spopadanje z draginjo, naj bi predstavili po jutrišnji seji vlade. Po naših informacijah naj bi z njimi zajeli tudi delovno aktivno prebivalstvo, a pomoč v obliki draginjskih dodatkov naj bi bila po napovedi ministra za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesca v nasprotju z dodatki v času covida-19, ki jih je izplačevala vlada Janeza Janše, bolj ciljno usmerjena.

