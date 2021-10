Največ od dohodnine ponovno Rdečim noskom

V nadaljevanju preberite:

Rdeči noski, Slovenska karitas in Zveza prijateljev mladine Slovenije so očitno vzbudili največ zaupanja med davkoplačevalci in se znašli na vrhu lestvice prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2020, ki jo je objavila finančna uprava.

Povečanje deleža, ki ga posameznik lahko nameni po svoji izbiri, s pol odstotka na odstotek dohodnine, se v skupnem znesku organizacij z največ donatorji kar konkretno pozna.

Koliko zavezancev je izbralo prejemnika? O kakšnih zneskih govorimo?