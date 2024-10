Največ zanimanja za robote in obogateno resničnost

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pripravilo drugi festival digitalnih spretnosti za ozaveščanje o pomembnosti povečanja digitalnih kompetenc, digitalne vključenosti in do uporabnika prijazne digitalne družbe. Včerajšnje dogajanje v Celjskem domu so zaznamovali inovacije in digitalne rešitve ter opozorila o varni uporabi spleta.

Na festivalu so se z interaktivnimi stojnicami, primeri dobrih praks, sodobno tehnologijo in pomembnimi informacijami predstavili Safe.si, Simbioza in Ljudska univerza Velenje, SI-Cert, Tehnopark Celje, Fakulteta za elektrotehniko UL, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) UM, Podjetniški inkubator Kočevje, Vzorčno mesto Velenje, AKOS in Zavod RS za zaposlovanje.

Mladi so sodelovali v kvizih, seveda prek pametnih telefonov, o digitalnih kompetencah, varnosti na spletu in praktičnih vprašanjih s stojnic ter tako preizkusili svoje pridobljeno znanje. O uporabi tehnologije, umetne inteligence, algoritmov ter varnosti na spletu sta govorila tudi nagrajena inovativna učitelja Nina Jelen in Uroš Ocepek.

Poleg robotov je bilo veliko zanimanja za predstavitev primerov obogatene resničnosti. S holografsko napravo so si obiskovalci lahko ogledali anatomijo človeka, na drugi napravi pa primer jadralnega letala. Simon Kolmanič iz FERI UM je povedal, da sta programa nastala v okviru diplomskih nalog, katerih mentor je bil: »Oprema, ki jo potrebujemo, je relativno draga, zato zadeva še vedno ostaja bolj ali manj v laboratorijih in še ni razširjena med ljudmi, ki jim je namenjena.«

Na festivalu se je predstavilo več organizacij, tudi Tehnopark Celje s svojo robotko. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tehnologija, ki zelo veliko obeta

Eden najpomembnejših uporabnikov je izobraževanje, je dejal Kolmanič, saj z obogateno resničnostjo vse lahko vizualiziramo, tudi najzahtevnejše reči postanejo razumljive, uporabnik lahko dela s svojim tempom: »Raziskave so pokazale, da je izobraževanje, podprto s tovrstnimi tehnologijami, zelo uspešno. Drugi način uporabe je v medicini, a to je še v razvojni fazi. V arhitekturi pa je že v uporabi. Tako se lahko 'sprehodimo' po stanovanju, ki je šele v fazi načrtovanja.« Dodal je, da ta tehnologija veliko obeta: »Po umetni inteligenci bo po moji oceni to naslednji veliki preboj. Seveda z vsemi izzivi, predvsem etičnimi.«

Na festivalu je bilo tudi nekaj starejših, ki jih je že pred Celjskim domom čakal kombi Mobilnih herojev. To je projekt Ljudske univerze Velenje skupaj s partnerjem Simbiozo. Edita Tamše iz LU Velenje je pojasnila, da v okviru projekta obiskujejo starejše od 55 let in zanje izvajajo digitalna usposabljanja. Bili so že v 138 občinah. Prvi poudarek je na varnosti na spletu, uporabnike pa učijo tudi klicanja, pošiljanja sporočil in fotografij, uporabe e-zdravja … Čeprav jim naprave lahko posodijo, Tamšetova pravi, da jih spodbujajo, naj prinesejo svoje: »Predvsem če imajo tehnične izzive. Prav včeraj je gospa na delavnici rekla, da ji je mož vse pomešal, in prosila, naj ji pomagamo, da bo imela nastavitve take kot prej. V takih primerih jim narišemo njihov telefon in po korakih označimo, kaj je treba narediti. Težave imajo predvsem z iPhoni, ki jih dobijo od vnukov in so v tujem jeziku. A se tako lahko naučijo še malo angleščine.«