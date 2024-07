Ko gre za digitalizacijo, Slovenija ni naredila domače naloge

V nadaljevanju preberite:

Evropski statistični urad zbira množico podatkov, ki kažejo, kako je z digitalizacijo in razvojem informacijskih tehnologij v članicah EU. Podatki za Slovenijo niso bleščeči. Če je bila računalniška firma Iskra Delta ponos slovenskega socialističnega gospodarstva, je današnja slika bolj klavrna.

Opozicija zahteva razpravo o uspehih in neuspehih ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Interpelacije, politični obredi, ki se praviloma končajo z ugotovitvijo, da v parlamentu ni zadostne večine za odstavitev vladnega funkcionarja, so od leta 1992, ko je bil institut uveden v ustavni red, stalnica političnega dogajanja. Hkrati pa gre za prepomembno temo, da bi jo prepustili poslancem opozicije in koalicije. Ko gre za digitalizacijo, Evropa zaostaja tako za ZDA kot za Kitajsko. Slovenija pa caplja na repu zaostajajoče stare celine. Kje torej smo?