Namesto zelene je zdaj siva, a srčna destinacija

»Posledice požara v gozdovih popisujejo v zavodu za gozdove, posamezniki in podjetja pa imajo čas še do jutri, da prijavijo škodo, ki so jo utrpeli v julijskem požaru,« pravi Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica, ki je bila zaradi divjanja ognja na Krasu najbolj prizadeta. Predvidoma bodo podatki o škodi zbrani do konca meseca. Neuradno pa naj bi samo na gozdnih površinah nastalo za nekaj deset milijonov evrov škode. Medtem pa se dogajajo poskusi za oživitev turizma.

Ariana Suhadolnik, direktorica Turizma Miren-Kostanjevica, upa, da jih bodo ljudje po koncu požara podprli tudi z obiskom. Ponudniki prenočišč in gostinskih storitev so spet odprti,« poudari. Na zavodu se bodo poskušali novemu stanju prilagoditi s ponudbo, v katero bodo vključili peš in kolesarske poti na območju pogorišča. V Kostanjevici na Krasu pa so vaščani razobesili majice gasilskih društev, ki so pomagala pri pogasitvi ognja. Zahvale gasilcem visijo tudi po številnih kraških vaseh.