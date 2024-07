Napadi z obeh polov kažejo na dobro delo KPK

Martina Divjak, pravnica s skoraj dvajsetletnimi izkušnjami v nevladnem sektorju, bo po odločitvi predsednice republike Nataše Pirc Musar nova namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. V svoji strategiji razvoja in dela tega organa se je osredotočila predvsem na preventivo in nujnost izboljšanja njenega komuniciranja z javnostjo, da bo zavedanje pomena kršitev bolj jasno. Tako se bo terjala odgovornost od posameznikov, posledično pa dvigala tudi politična kultura.

A kaj pa do takrat? Znano je namreč, da politiki z obeh polov poskušajo diskreditirati Komisijo za preprečevanje korupcije, pod prejšnjo vlado pa so potekale aktivne debate o njeni ukinitvi kot samostojnega organa. Sama meni, da prav ti napadi tako z leve kot z desne kažejo na to, da KPK dela dobro oziroma se trend njenega delovanja v zadnjih letih izboljšuje, prav zato se je tudi sama odločila za kandidaturo. Neuradno je bila sicer edina med petimi prijavljenimi kandidati, ki so dobili zeleno luč izbirne komisije v drugem pozivu. Trije so sicer izpolnjevali pogoje. Prvi poziv je bil z zgolj eno neustrezno prijavo neuspešen.

Tudi sama je med možne nevarnosti za KPK uvrstila težave z »zapolnitvijo« senata zaradi nizkih plač funkcionarjev, poleg tega pa še tudi možnost zniževanja proračuna oziroma pogojevanje višine proračuna z željo po nadzoru oziroma podrejenosti KPK politiki. Poleg prizadevanj za zagotovitev zadostnih sredstev tako predlaga še prijave na različne projekte, ki jih financira Evropska unija, in tudi zagotovitev sredstev iz evropske kohezijske politike in iz finančnih mehanizmov Norveškega sklada za posamezne projekte.

Obstoječi zakonski okvir KPK je po oceni Divjakove »relativno dober«, a se je vendarle zavzela za odpravo nekaterih pomanjkljivosti, in sicer ureditev instituta nezdružljivosti funkcij na enem mestu, zagotovitev pravne podlage za javne objave sprememb premoženja pri najvišjih funkcionarjih, določitev sankcij za kršitev integritete in ugotovljenega dejanskega nasprotja interesov.

Na vprašanje glede dodatnega popoldanskega odplačnega dela uradnikov in funkcionarjev, ki si ga želijo urediti in poenotiti na KPK, je odgovorila, da se strinja z njihovim dosedanjim stališčem in da se ji ne zdi primerno, da za nastope, ko govorijo o svojem delu, prejemajo plačilo.

Posebej ključno se ji sicer zdi delo z uradniki, saj so tisti, ki ostajajo, funkcionarji pa se menjajo. »Zato so uradniki pravi varuhi javnega interesa. Prepoznati morajo to odgovornost in odreagirati, ko je treba,« je izpostavila še Martina Divjak, ki bo nadomestila Simona Savskega. Mandat se mu izteče 31. julija.