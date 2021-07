Napake v odločbah in nepregledni podatki

V nadaljevanju preberite:

Junija je bilo v državi 326.154 upravičencev do otroškega dodatka, 109.131 ljudi je dobivalo denarno socialno pomoč, starši­ 74.807 otrok so imeli subvencio­niran vrtec, 23.888 starejših je prejemalo varstveni dodatek. Za te in vse druge transferje so prejeli odločbe centrov za socialno delo (CSD), ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) pa je bilo v preteklih letih pri zagotavljanju informacijske podpore delovanju centrov le delno učinkovito, ugotavlja ­računsko sodišče v včeraj objav­ljeni reviziji.