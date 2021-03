Napoved referenduma in ustavne presoje

Ker je državni zbor sprejel spremembo zakona o izvrševanju proračunov (ZIPRS), s katero bodo investicije v vojsko izvzete iz omejitev pri prevzemanju obveznosti v breme proračuna in bo s tem po pojasnilih vlade omogočeno njihovo dolgoročno načrtovanje, bodo v Levici danes začeli zbirati podpise za zahtevo za razpis referenduma.»Obravnavani zakon krši celo serijo členov ustave,« je včeraj tako kot večina opozicije izpostavil, poslanec Levice, saj se po njihovem prepričanju z njim poskuša obiti zakon o investicijah v Slovensko vojsko, ki ga je ustavno sodišče januarja začasno zadržalo, dokler ne odloči o njegovi ustavnosti in dopustnosti referenduma o njem. Tudi vprašanje dopustnosti referenduma o ZIPRS sicer visi v zraku, saj skladno z ustavo referendum ni dopusten o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna.Da bo v vsakem primeru tudi ZIPRS pristala pred ustavnimi sodniki, pa je že potrdil koordinator Levice. »Če ne sprožimo zahteve za referendum, se bo ta zakon začel izvajati,« je pojasnil njihovo odločitev in navedel, da začenjajo pisati zahtevo za ustavno presojo.Vlada v svojih izjavah ves čas vztraja pri nujnosti investicij v vojsko in potrebnosti dolgoročnejšega prevzemanja finančnih obveznosti pri najpomembnejših naložbah, ki bi ju z enim ali drugim zakonom dodatno dobili.