Napovedujejo deset velikih sprememb

Konferenca SD bo kot najvišji organ stranke med kongresoma danes obravnavala osnutek volilnega programa z naslovom Nov začetek – program velikih sprememb za razvojno desetletje do leta 2030. Ključni prioriteti sta kakovostno javno zdravstvo in dvig dodane vrednosti gospodarstva. Osnutek bodo pred končnim sprejetjem dali še v javno razpravo.

V SD navajajo, da so pred Slovenijo veliki izzivi. »Nujno je pametno soočenje z zdravstvenimi, gospodarskimi, socialnimi, podnebnimi, okoljskimi, tehnološkimi, političnimi in varnostnimi tveganji, da Sloveniji vrnemo varnost, blaginjo in uspeh. Z našim programom zastavljamo jasen načrt velikih sprememb, ki Sloveniji do leta 2030 omogočajo razvojno desetletje in uresničitev naših skupnih razvojnih ambicij,« so navedli v stranki.

Tako načrtujejo deset velikih sprememb, s katerimi želijo izboljšati položaj ljudi, javnih storitev, gospodarstva, upravljanje države in demokracije.

V stranki poudarjajo, da to ni program za ene volitve, ampak za razvojno desetletje in dva mandata 2022–2026 in 2026–2030. Program po njihovem prepričanju odgovarja na ključno zahtevo ljudi po spremembah. Osnutek volilnega programa je nastal na podlagi predlogov ljudi v večmesečni turneji po Sloveniji Slišimo vas, na podlagi sektorskih strategij do leta 2030, ki so jih pripravili strankini strokovni sveti, ter obsežnega dela programske skupine stranke, še navajajo v stranki.