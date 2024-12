Naši prevozniki protestirajo proti podražitvam cestnine za Karavanke

Slovenske prevoznike je dodobra razburila sprememba uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, ki jo je včeraj sprejela vlada in s katero se dražijo cestnine skozi predor Karavanke. Sekcija za promet pri OZS in združenje za promet pri GZS podražitvam cestnin odločno nasprotujeta in poudarjata, da ta s panožnima organizacijama ni bila usklajena.

Po omenjeni uredbi bodo cestnine od 1. januarja 2025 višje za dobrih sedem odstotkov. Zvišuje se višina cestnine za vozila cestninskega razreda R1, torej za vozila do 3500 kilogramov največje dovoljene mase ter za vse tri cestninske razrede vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kilogramov – gre za cestninske razrede R2, R3 in R4, pojasnjujejo.

Predstavniki prevoznikov protestirajo proti napovedanim podražitvam. Njihov argument je, da so prevozniki »zaradi trenutnih gospodarskih razmer že tako v izjemno težki situaciji, ki marsikatero prevozniško podjetje spravlja na rob preživetja«. Zato v sekciji za promet pri OZS in v združenju za promet pri GZS dodatne obremenitve označujejo kot popolnoma nesprejemljive. »Vsak cent dodatno obremenjuje slovenske prevoznike in za marsikoga lahko podražitve pomenijo tudi pokop,« poudarjata predsednik Sekcije za promet pri OZS Peter Pišek in predsednik Združenje za promet pri GZS Milan Slokar.