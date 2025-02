Psihiatrična klinika zaradi očitkov o nasilju nad pacienti »obsesivno« toži

Kaj so SLAPP tožbe

SLAPP tožbe (Strategic Lawsuit Against Public Participation) so neutemeljene in pretirane pravne tožbe, katerih glavni namen so ustrahovanje, finančno in psihično izčrpavanje ter utišanje kritičnih glasov v družbi. Pogosto jih vlagajo vplivni posamezniki, korporacije ali državni organi proti novinarjem, okoljevarstvenikom, zagovornikom človekovih pravic in drugim aktivistom, ki se zavzemajo za javne interese.

Cilj SLAPP tožb ni pravna zmaga, temveč onemogočanje svobode izražanja in omejevanje javne razprave z dolgotrajnimi in dragimi sodnimi postopki. V Sloveniji so SLAPP tožbe v porastu, pri čemer je eden najodmevnejših primerov Rok Snežič, ki je vložil skoraj 50 tožb proti novinarjem portala necenzurirano.si zaradi kritičnega poročanja.

SLAPP tožbe so resna grožnja demokraciji, saj omejevanje kritičnega poročanja zmanjšuje transparentnost in odgovornost v družbi.