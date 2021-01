Naslednji bodo na vrsti starejši od 80 let

Starejšim bodo sledili kronični bolniki, nato nujne službe, cepljenje otrok pa za zdaj ni predvideno.

Ljubljana – Kako starejše od 80 let obvestiti o cepljenju, da zdravstvenih domov ne bodo zasuli s telefonskimi klici? Koordiniran sistem naročanja ne obstaja, nekateri zdravstveni domovi sami delajo sezname, po katerih bodo nato klicali skupine oseb, ki bodo naslednje na vrsti za odmerek cepiva proti covidu-19.Do zdaj smo v Slovenijo prejeli 33.150 odmerkov cepiva proti covidu-19 in z njimi so večinoma cepili oskrbovalce domov starejših občanov in zdravstvene delavce. Pošiljke od prihodnjega tedna dalje pa bodo namenjene tudi za cepljenje starejših od 80 let, ki niso v domovih za starejše in lahko pridejo na cepilna mesta, medtem ko trenutno zaradi posebnosti cepiva še ni mogoče cepiti nepokretnih v domačem okolju, je povedala dr., nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Glede usmerjanja vseh dejavnosti, povezanih s cepljenjem, je na ministrstvu za zdravje vzpostavljena operativna skupina, ki je v zdravstvene domove poslala dopis o poteku cepljenja pri starostnikih nad 80 let. Za odmerke, pridobljene od 11. do 15. januarja, naj tako izvajalci k cepljenju povabijo svoje opredeljene paciente, starejše od 80 let, in pripravijo njihov seznam. Zaradi omejene količine cepiva, ki je na voljo, bo za vsako ambulanto družinske medicine namenjenih okoli deset odmerkov. Če med starejšimi od 80 let ne bo dovolj interesa, se na seznam lahko uvrstijo tudi osebe, ki so starejše od 70 let, so zapisali.»Cepiva, ki jih bomo prejeli od 18. 1. 2021 do 1. 2. 2021, bodo v veliki večini namenjena cepljenju z drugim odmerkom. Cepilni center bo za cepljenje z drugim odmerkom prejel enako količino cepiva, kot jo je porabil za prve odmerke,« je zapisano v navodilih. Če cepiv za drugi odmerek ne bi mogli porabiti, denimo zaradi bolezni, pa z njimi prvič lahko cepijo starejše od 80 in 70 let, je ministrstvo še sporočilo zdravstvenim ustanovam.Te morajo ugotoviti, koliko odmerkov potrebujejo, da jim bodo z NIJZ poslali ustrezne količine cepiva.Ministrstvo zdravstvenim domovom ni dalo konkretnih navodil, kako naj se lotijo obveščanja svojih pacientov. Zavedati se je namreč treba, da vsi starejši niso e-pismeni. Marta Grgič Vitek je na novinarski konferenci povedala, da so se dogovarjali tudi o tem, ali naj zdravniki kličejo svoje paciente, a so se na koncu strinjali, da bi bilo s tem preveč dela. Tako so nalogo obveščanja prepustili medijem, v upanju, da bodo posamezniki sami pokazali interes za cepljenje.Ta obstaja. Nekateri zdravstveni domovi so že vzpostavili posebne telefonske številke in pripravili spletne obrazce, drugi jih bodo v prihodnjih dneh. To so, denimo, v minulih dneh storili v Zdravstvenem domu Kamnik. Že v prvi uri so prejeli kar nekaj spletnih prijav, je povedal direktor zdravstvenega doma. Ker se zavedajo, da številni starejši niso vešči svetovnega spleta, so vzpostavili tudi posebno telefonsko številko ter prek lokalnih medijev in družbenih omrežij pozvali k prijavam. Tako bodo sestavili seznam po starostnih oziroma ranljivostnih skupinah in nato, ko bodo cepivo dobili, prijavljenim sporočili termin. Bodo pa osebni zdravniki še posebej pozvali svoje paciente s kroničnimi boleznimi, je dodal Rebolj.