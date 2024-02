Predsednica Nataša Pirc Musar podpisala odlok o razpisu evropskih volitev

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je podpisala odlok o razpisu volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Skladno z zakonodajo te razpiše predsednik republike. S tem je za dan glasovanja formalno določila 9. junij. Določila je tudi dan, ko bodo začeli teči roki za izvedbo volilnih opravil in bo možno vlaganje kandidatur, to je 11. marec.

V izjavi, ki je podpisu sledila, je predsednica spomnila, da bomo 9. junija izbirali devet poslancev, ki bodo v Evropskem parlamentu, edini neposredno izvoljeni instituciji v Evropskem parlamentu, zastopali naše interese.

Tokratne volitve sovpadejo z 20-letnico pridružitve Slovenije EU. Predsednica ocenjuje, da zaradi tega živimo bolje: naše gospodarstvo je bolj uspešno, bolj skrbimo za okolje, zrak in vodo; učenci in učitelji, študenti, profesorji, raziskovalci, ustvarjalci in kulturni delavci imajo več priložnosti. Poudarila je še razvoj kmetijstva in uravnotežen regionalni razvoj, boj in prilagajanje na podnebne spremembe, hitrejši prehod na trajnostno in krožno gospodarstvo. Zaradi EU glas Slovenije šteje več, zato ga je treba jemati resno, je prepričana.

Med parlamentarnimi strankami je doslej listo kandidatov minuli konec tedna potrdila SDS, nosilka liste bo dosedanja poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc. Znano je tudi, da bodo na listi NSi vidni člani stranke, vključno s prvakom Matejem Toninom, nosilec liste evropske parlamentarne stranke SLS bo Peter Gregorčič, nosilec liste zunajparlamentarne stranke Vesna pa Vladimir Prebilič. Ostale stranke so še v postopku evidentiranja ali potrjevanja kandidatnih list.

V Sloveniji se evropski poslanci volijo po proporcionalnem načelu s preferenčnim glasovanjem. Volivci glasujejo o listah kandidatov, pri čemer je celotno območje Slovenije ena volilna enota. Junija bodo odšli na volišča tudi drugod v EU. Okoli 370 milijonov volilnih upravičencev v vseh 27 članicah EU bo izbiralo 720 članov Evropskega parlamenta.

Nataša Pirc Musar je državljane pozvala, naj se poučijo o Evropski uniji in se udeležijo volitev v čim večjem številu, med kampanjo pa naj bodo pozorni na lažne novice, ki izpodbijajo njihov pomen. Pristojna ministrstva je prosila za nemoteno izvedbo volitev ter napovedala, da bo z več aktivnostmi pozivala k volilni udeležbi. Podobne aktivnosti načrtujejo tudi drugi organi, je še dodala in se dotaknila včerajšnjega incidenta z zemljevidom EU, na katerem ni bilo Slovenije. Pohvalila je tiste, ki so na napako opozorili in dejala, da Slovenija pričakuje opravičilo.

Ostro nad zdravniško stavko

Ob koncu svojega nagovora se je predsednica dotaknila še zdravniške stavke, saj da se nanjo z negativnimi izkušnjami zaradi nje obračajo številni državljani. »Dovolj je merjenja moči na plečih pacientov,« je bila jasna, saj da bo nadaljevanje stavke ogrozilo zdravje mnogih pacientov.

Dodala je, da je stavka legitimna pravica, a ne sme posegati v ustavne pravice drugih. Zdravnike, ki si želijo boljših pogojev, razume, hkrati pa pogreša pozive k izboljšavi sistema in zavzemanje za druge zdravstvene delavce, na primer medicinske sestre, predvsem pa osredotočenost na paciente.

Pozvala je k začasni prekinitvi stavke, ki bi dala prostor pogajanjem, ter k bolj odgovornemu ravnanju, pri čemer je spomnila na Hipokratovo prisego. Zdravniki naj z dejanji pokažejo, kaj je pravo poslanstvo njihovega poklica, je še dejala.