Nazadnje se le obeta sproščeno poletje

Brezplačni festival Junij v Ljubljani je na Kongresni trg že privabil ljudi, bodisi na sedeže pred odrom, postavljene na ustrezni razdalji, bodisi na zelenice ob knjigah pod krošnjami platan.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Prve prireditve v glavnem in drugih mestih po državi so že nakazale, da bo to poletje vendarle bolj sproščeno in polno dogodkov. Junij v Ljubljani je v preteklih dneh pred oder na Kongresnem trgu in na zelenice Parka Zvezda že privabil ljudi, na tem odru se je sinoči z nastopom mariborske Opere začel tudi mednarodni festival Imago Sloveniae ter z njim Poletje v Stari Ljubljani, danes od šestih zvečer do polnoči bodo odprti muzeji po državi.Poletna muzejska noč je eden od ustaljenih dogodkov, ki ga povezujemo z začetkom počitnic in toplimi večeri ob poletnem sončevem obratu. Vstop v muzeje je prost, večina jih je pripravila posebni program, a še vedno ob upoštevanju veljavnih zdravstvenih priporočil. Danes zvečer se bo na Kongresnem trgu, ki je središče prireditev v glavnem mestu, končala Parada ponosa.V okviru Poletja v Stari Ljubljani bo v dveh mesecih na različnih prizoriščih približno 30 koncertov klasične glasbe in jazza, 1. julija se bo začel še 69. Festival Ljubljana, eden redkih, ki mu je lani uspelo izpeljati program. Kot vedno bo v mesto pripeljal številne znane umetnike, Poletna noč, ki bo 21. junija, pa bo letos posvečena glasbeniku, ki je preminil lani.V ponedeljek bo v Ljubljani tudi Praznik glasbe, prireditve pa se vrstijo tudi v drugih mestih po državi. V Mariboru je na vrhuncu Borštnikovo srečanje, v knežjem mestu se je pravkar začelo dva meseca dolgo Poletje v Celju, prihodnji teden se bo na seznam festivalov uvrstil še mariborski Lent, na Obali pa Primorski poletni festival.