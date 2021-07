Ne umri zaradi nevednosti

V nadaljevanju preberite:

Albert Camus, Kuga (ali španska kuga, aids, ptičja gripa, ebola, covid-19 ...). Zbirka Sto romanov, Cankarjeva založba v Ljubljani, 1986. Na str. 148 piše (povzemam v zgoščeni obliki): Elementarne nesreče so v bistvu čisto vsakdanja zadeva, vendar je zelo težko verjeti vanje, kadar nastopijo.



Kuge so na svetu divjale vsaj tolikokrat kot vojne. Pa kljub temu sleherna kuga in sleherna vojna najdeta ljudi nepripravljene. Doktor Rieux je bil tako nepripravljen kakor drugi meščani in je omahoval med strahom in upom. Kadar izbruhne vojna, ljudje govorijo: »To ne bo dolgo trajalo, je preneumno.«



Vendar neumnost zmeraj dolgo traja in to bi ljudje opazili, če ne bi zmeraj mislili le nase. Bili so humanisti: v elementarne nadloge niso verjeli. Še naprej so sklepali kupčije, se pripravljali na potovanja in gojili svoje nazore. Kako neki naj bi mislili na kugo, ki spodnaša prihodnost, potovanja in razpravljanja. Prepričani so bili, da so svobodni ...