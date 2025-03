Ne župan ne mestni svetniki se niso opravičili

»Zaostrujemo protest proti podpori ljubljanskega župana Zorana Jankovića srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in za demokratično prihodnost Ljubljane in Srbije,« so sporočili iz Ljudskega plenuma Mi smo Ljubljana. Od ljubljanskega župana je množica na ulicah prestolnice 8. februarja zahtevala opravičilo za njegovo pismo podpore, a ga ni slišala.

Pred srbskim veleposlaništvom so študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) prebrali in podprli zahteve srbskih študentov. Med drugim zahtevajo objavo dokumentacije, ki se nanaša na rekonstrukcijo železniške postaje v Novem Sadu, opuščanje obtožb proti pridržanim na protestih, vložitev ovadbe proti osebam, ki so fizično napadle študente in profesorje v Beogradu, in povečanje proračunskih sredstev za državne fakultete za 20 odstotkov.

Protest proti avtokraciji. FOTO: Blaž Samec/Delo

Nato so za približno četrt ure ustavili promet na Slovenski cesti v križišču s Tivolsko cesto in nato še na križišču Tivolske in Gosposvetske ceste. Med protestom, ki se ga je udeležilo nekaj sto ljudi, so med drugim vzklikali Ulice so naše, Mi smo Ljubljana, ne rabimo župana in Vučić adijo, študentje ne spijo. Opaziti pa je bilo nekaj transparentov, med drugim LJudem, ne kapitalu, LJ ljubi studente, Mi smo Ljubljana ter Jedan svet, jedna borba - en svet, en boj.

Protest v podporo srbskim študentom FOTO: Blaž Samec/Delo

»Na ljudskem plenumu smo ugotovili, da ne župan ne mestni svetniki naših zahtev niso izpolnili. Plenum je odločil, da bomo stopnjevali pritisk in posodobili zahteve,« so še dodali. Nova zahteva je javno in uradno opravičilo župana Jankovića in umik podpore predsedniku Srbije Vučiću! »Ne v našem imenu! Ne v imenu Ljubljane!« pravijo. Naslednji protest bo predvidoma 15. marca.

Janković in mestni svetniki naj se opravičijo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Poleg tega zahtevajo, da se vse mestne svetnice in svetniki MOL javno opredelijo do županovega dejanja/pisma. Tišina je namreč podpora. »Ljubljančanke in Ljubljančani imamo pravico vedeti, kdo stoji na kateri strani,« pojasnjujejo.

Naslednjič protesniki napovedujejo blokado mesta. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zagrozili so, da »če zahteve ne bodo izpolnjene, bomo proteste stopnjevali z blokado mesta«. Ena od akcij v tej smeri je tudi današnji shod za demokratično prihodnost Ljubljane in Srbije, pred veleposlaništvom Republike Srbije in po ulicah v Ljubljani.

Protest v podporo srbskim študentom. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kot pravijo, je osnova, da bi lahko začeli graditi boljšo prihodnost, ki bo ustrezala potrebam prebivalstva Ljubljane in Srbije, nujen konec samovoljnih vladavin ljubljanskega župana Jankovića in srbskega predsednika Vučića ter »konec kopičenju oblasti v rokah obeh oligarhičnih izkoriščevalcev, kot bi bili Ljubljana in Srbija njuna zasebna last«.