Janković priznal, da je storil politično napako, kot mu je očital Kučan

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki se je v minulih dneh znašel pod plazom kritik zaradi pisma podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiču, je na večerni seji mestnega sveta poudaril, da gre pri tem za njegovo osebno stališče. Izpostavil je, da za ponujeno pomoč Vučiču nima pooblastil, ne s strani Mestne občine Ljubljana ne s strani države.

Janković je pretekli teden v pismu izrazil podporo Vučiču in mu ponudil svojo pomoč. Ob tem ga je pozval, naj nadaljuje svojo pot ter se ne ukloni pritiskom, ki bi lahko zamajali smer močne, neodvisne in razvite Srbije.

Na novinarski konferenci minuli torek je Vučiča označil za osebnega prijatelja in dodal, da težko razume aktualno situacijo v Srbiji. Poudaril je, da si želi, da bi se razmere uredile in da bi se dijaki in študenti vrnili v šole.

Zoran Janković po burnih rekacijah na njegovo podporo srbskemu predsedniku ne odstopa od svojega osebnega mnenja. FOTO: Jože Suhadolnik Foto

Pismo je poslal v obdobju intenzivnih študentskih protestov v Srbiji, ki so pridobili široko podporo v domovini in tujini. Kljub kritikam je Janković v včerajšnjih izjavah za Odmeve na TV Slovenija in 24ur zvečer na POP TV izpostavil, da pismo ne pomeni nasprotovanja protestnikom. »Podpiram proteste v Srbiji in obsojam vsako nasilje nad protestniki. V demokratični družbi ima vsak pravico do svojega mnenja,« je poudaril ter dodal, da je bil njegov namen spodbuda k dialogu.

Premier Robert Golob je danes izjavil, da ima vsak pravico do svojih stališč, a da notranjepolitičnih razmer v Srbiji ne želi komentirati. Kasneje so iz kabineta predsednika vlade sporočili, da se Golob distancira od vsebine Jankovićevega pisma in ga ne podpira.

Kučan: Janković je storil politično napako

Ministrstvo za zunanje zadeve je že pretekli teden poudarilo, da pismo ne predstavlja uradnih stališč Slovenije.

Janković je bil v zadnjih dneh deležen ostrih kritik iz javnosti, med drugim tudi s strani prvega predsednika Slovenije Milana Kučana, ki je njegovo potezo označil za politično napako. »On ima pravico do svojega mnenja,« je Janković komentiral na POP TV ter priznal, da se strinja s Kučanom, da je bila to politična napaka. »To je moja odgovornost,« je dodal.

Kot odziv na pismo je danes protestno odstopila komisija za podelitev Župančičevih nagrad, najvišjega priznanja Mestne občine Ljubljana za dosežkena področju umetnosti in kulture.

Janković je ob odločitvi komisije izrazil obžalovanje in poudaril, da bi ga pred odstopom lahko povabili na pogovor, kjer bi lahko pojasnil svoje stališče.

Pohod študentov proti Novemu Sadu. FOTO: Voranc Vogel

Ločeni skupini uglednih Ljubljančanov sta v peticijah obsodili Jankovićevo ravnanje, proteste srbskih študentov pa so podprli tudi koalicijski stranki SD in Levica ter predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Protesti v Srbiji so se začeli po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahteval 15 žrtev. Protestniki odgovornost pripisujejo korupciji in netransparentnosti pri dolgoletni obnovi postaje. Zahtevajo odgovornost pristojnih, spoštovanje zakonov ter izkoreninjenje korupcije.

V zadnjih treh mesecih se je na ulicah po vsej Srbiji žrtvam nesreče poklonilo več sto tisoč ljudi. Največja protesta sta potekala v Beogradu 22. decembra in 27. januarja, ko se je po nekaterih ocenah v dveh dneh zbralo več kot 200.000 ljudi.