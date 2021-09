Necepljeni vojaki niso diskriminirani

»Policisti imajo stike z drugimi, tako da je to še dodatni razlog, da so v službi zdravi oziroma naredijo vse, da preprečijo širjenje virusa.«

Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Delodajalec mora zagotavljati varno okolje

Nezaupanje stroki ni osebna okoliščina

Med poklici, ki morajo po novem za delo izpolnjevati pogoj PCT, so tudi policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvaja naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti.Kot v drugih poklicih in dejavnostih so tudi znotraj policijskih vrst takšni, ki nasprotujejo cepljenju, nekateri pa bi tudi odločitev o testiranju kot nadomestnem ukrepu za preprečevanje širjenja virusa, prepustili samim sebi in naj to ne bi bilo obvezno za opravljanje poklica.Dodaten nemir med zaposlene v policiji je vneslo tudi medijsko poročanje o vsebini okrožnice ministrstva za izobraževanje, šport in znanost, v kateri je navedeno, da bodo zaposlene v šolstvu tudi odpuščali, če ne bodo izpolnjevali pogojev PCT.Nekaj zaposlenih v policiji se je obrnilo tudi na Sindikat policistov Slovenije, ki jim je na načelni ravni stopil v bran. Že pred dnevi smo poročali, da je predsednik sindikatačlanicam in članom v pismu sporočil, da je »odločitev o cepljenju ali testiranju prepuščena vsakemu posamezniku, saj spoštujejo temeljne ustavne postulate glede zagotavljanja nedotakljivosti telesne integritete, ki so zagotovljene tudi z mednarodnimi konvencijami. V SPS menimo, da gre pri tem za svobodno odločitev vsakega posameznika.«Trditev, da testiranje pomeni poseg v telesno integriteto in delodajalec nikogar ne more prisiliti k podrejanju takšnim pogojem, je že takrat odvetnik dr.označil za nenavadno, saj bi, kot je poudaril, pričakoval, da bodo policisti med prvimi, ki bodo za dobro celotne družbe upoštevali predpisane in priporočene ukrepe PCT.Dodal je še, da je naloga delodajalca, da zagotavlja varno delovno okolje za vse zaposlene, hkrati pa mora paziti, da njegovi delavci ne ogrožajo drugih oseb, saj je v nasprotnem primeru za to odgovoren. »Policisti imajo stike z drugimi pri vsakodnevnem delu, tako da je to še dodatni razlog, da so v službi zdravi oziroma naredijo vse, da preprečijo širjenje virusa.«Zaradi cepljenja je nekaj nejevolje tudi med nekaterimi vojaki. Sindikat vojakov Slovenije se je obrnil na zagovornika načela enakosti, češ da je v vojski diskriminatorna obravnava zaposlenih, ki niso cepljeni proti covidu-19.A je zagovornik ocenil, da v tem primeru ni mogoče govoriti o posredni diskriminaciji zaposlenih v vojski, saj (ne)cepljenosti ni mogoče opredeliti kot osebno okoliščino. Opozoril je, da bi bili lahko diskriminirani le tisti pripadniki vojske, ki se ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov ali cepljenje zavračajo zaradi vere ali prepričanja.Osebni pogled na določeno okoliščino – kot je nezaupanje farmaciji, nasprotovanje cepljenju ali testiranju, zavračanje uradne medicine – tako ni mogoče razumeti kot nekaj, kar bi skladno s slovensko sodno prakso pomenilo diskriminacijo.