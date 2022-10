Kalvarija nepokretnih stanovalcev v domovih starejših

V nadaljevanju preberite:

V 102 domovih starejših na Slovenskem biva okoli 18.900 starejših, ki so v povprečju stari 84 let. Skoraj polovica stanovalcev je nepokretnih, med njimi tudi več kot 900 mladih invalidov, ki so priklenjeni na posteljo ali invalidski voziček in dejansko v dom starejših ne sodijo. V domovih starejših tudi kar dve tretjini stanovalcev potrebuje pomoč pri hranjenju in številni svojci morajo prihajati v dom vsakodnevno, da nahranijo svojega očeta ali mater, saj osebje v domu vsega ne zmore. Zakon o dolgotrani oskrbi predvideva novo insitucijo - negovalni dom. Kakšne ustanove bodo to?