Neizbrani ponudnik na Šarčevem razpisu: Pritožili se ne bomo

»Rekel bi rad samo, da se pritožili ne bomo, ker smo oddali nepopolno vlogo in ker si pritožbe po pogojih v obrazložitvi ne moremo privoščiti, saj bi za revizijo morali plačati dva odstotka vrednosti sprejete ponudbe oziroma 25.000 evrov,« je na vprašanje o tem, ali bo zahteval revizijo, odgovoril Jan Kok, neizbrani prijavitelj na razpisu obrambnega ministrstva, ki je z javnim naročilom naročalo dokumentarno-realistično serijo za promocijo vojaškega poklica.

Vse kaže torej, da bo 27. oktobra odločitev o 1,9-milijonski izbiri Akademije Ris nekdanjega pripadnika Slovenske vojske Luke Zorenča pravnomočna. Kot je znano, je Zorenču pismo o nameri predvajanja serije na programih z nacionalnim dosegom zagotovil Pro Plus, pri čemer ni povsem jasno, kako težka je bila ta zaveza, ki je bila osnovni pogoj za sodelovanje v razpisu.

Pro plus je namreč v odgovoru Večeru zatrdil, da bi namreč o predvajanju serije še razmislili.

»Sami dogovora o nameri predvajanja na televiziji nismo zagotovili, ker smo (napačno, kar je našo vlogo po besedah obrazložitve razpisa naredilo nedopustno) razumeli, da se bo takšne dogovore sklepalo po razglasitvi zmagovalca z boljše pogajalske pozicije, ko imamo mandat naročnika,« pojasnjuje Kok.

Izpostavlja pa še, da je vse, kar so želeli, pomagati Slovenski vojski pri promociji, ker se pri dolgoletnem delu v obrambni industriji, prav tako pa zasebno, srečujejo z mnogo aktivnimi in bivšimi vojaki in poznajo kadrovske stiske organizacije. »Žal nam je, da smo se zdaj znašli sredi takšne zgodbe.«

Za vojsko pa si po Kokovih besedah še vedno želijo, da bi lahko izpeljala uspešen projekt, ki bi ji zagotovil dovolj novih kadrov, aktivnim vojakom pa posledično boljše pogoje dela. To po njegovem nujno potrebujemo, da lahko vojska izpolnjuje svoje za Slovence izjemno pomembno poslanstvo, obrambo naše države.