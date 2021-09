Nekateri zavedno širijo okužbo

V nadaljevanju:

Okužbe s sars - cov -2 se neustavljivo širijo in tako bo, dokler se bodo posamezniki vedli neodgovorno. In neodgovorno je gotovo to, da nekdo, pozitiven na hitrem testu, ne opravi še testa PCR​ . Na tega je treba marsikje čakati, ljudje pa nočejo izgubljati časa in si omejevati življenja s karanteno, sploh če se dobro počutijo. A tako se epidemija nikoli ne bo končala.



Anketa Dela pa je pokazala presenetljivo podporo razširitvi pogoja PCT tudi na uporabnike številnih storitev. Je pa izkazana podpora povezana s strankarskimi referencami.