Nemir v koaliciji

Poslanci bodo na današnji izredni seji odločali tudi o predlogu vlade za nove člane nadzornega sveta krovnega upravljavca državnega premoženja SDH. Vlada predlaga tri imena, o njih pa državni zbor lahko glasuje le v paketu: Franja Bobinca, Mira Medveška ter Suzano Bolčič Agostini.

Poslanci dveh koalicijskih strank, ki bodo v parlament danes prišli, se bodo vzdržali, obstaja pa tudi možnost, da bo kateri od poslancev Levice glasoval proti. Nezadovoljstvu zaradi tega kadrovskega predloga, o katerem smo že poročal, se je v ponedeljek zvečer pridružilo še razburjenje zaradi zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje Danijela Bešiča Loredana (sodi v politično kvoto Gibanja Svoboda) in ga poslali v seznanitev koalicijskim partnerjem, s pripisom, naj morebitne pripombe pošljejo v štirih dneh, ter z oceno, da širša javna razprava ni potrebna.

Luka Mesec, ki se že od prevzema ministrske funkcije predstavlja kot skrbnik področja dolgotrajne oskrbe, pri pripravi tega zakona ni sodeloval, prav tako ne njegovi sodelavci. Iz Meščevega kabineta so nam o zakonu sporočili, da gre za delovno gradivo, ki jim je bilo posredovano v usklajevanje in ga še proučujejo. »Najboljša in ključna rešitev v tem trenutku pa je, da na referendumu glasujemo ZA,« so poudarili.

V kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba pa so dodali, da gradivo še ne bo šlo v obravnavo, sploh pa ne pred referendumskim odločanjem ter da so to le priprave za preprečitev morebitne pravne praznine, ki bi lahko nastala, če bi vladni zakon na referendumu padel. Premier Golob verjame, da je osnutek podlaga za začetek vzpostavljanja dialoga z vsemi deležniki.

Koalicijski partnerici Gibanja Svoboda moti tudi nespoštovanje dogovora o sodelovanju med vlado in državnim zborom, saj so se na nedavnem koalicijskem vrhu pogovarjali tudi o tem, da želijo dovolj časa za obravnavo vsebine zakonskih predlogov. Predsednik vlade je zato napovedal izboljšanje komunikacije in spoštovanje protokola o sodelovanju, česar pa menda ne upoštevata minister za finance Klemen Boštjančič in za zdravje Danijel Bešič Loredan.