Nenavadne kadrovske koalicije za najvišje položaje

Kakor smo napovedovali, nov krog pogovorov o najvišjih funkcijah pri predsednici republike Nataši Pirc Musar ni prinesel vidnejšega napredka. Vodje poslanskih skupin so govorili predvsem o kandidatih za varuha človekovih pravic, pri čemer po drugem krogu po naših informacijah najbolje kaže Katarini Bervar Sternad in Andražu Zidarju. Nihče od njiju pa še nima zagotovljenih potrebnih najmanj 60 glasov poslancev, zato bo vsi skupaj »odtekli« še tretji krog.

Za zdaj so pokazali, da koalicija nima enotnega skupnega kandidata, zato je predsednica republike sporočila, da bi nov krog pogovorov s poslanskimi skupinami bistveno olajšala vsaj koalicijsko usklajena stališča.

V Levici in SD naj bi podprli Katarino Bervar Sternad, v Gibanju Svoboda pa so izpostavili, da imajo še najmanj težav z Andražem Zidarjem in da za prvo ne morejo zagotoviti vseh glasov. Slednje je presenetilo tudi naše sogovorniki iz poslanske skupine Svobode, saj da na sejah ni nihče izražal jasnega nasprotovanja omenjeni kandidatki. Šlo bi lahko za sporočilo predsednici republike, ki še ni dokončno potrdila, da bo v državnemu zboru v imenovanje predlagala njihovo izbiro za guvernerja Banke Slovenije, to je Saša Jazbec, državna sekretarka na finančnem ministrstvu.

Bo novi varuh torej Zidar? Neuradno bi ga lahko podprli v NSi, zagotovo pa ne v Levici. Če ga bo Nataša Pirc Musar predlagala v imenovanje bo torej ključno, da bi pridobili vsaj nekaj glasov SD in SDS.

Nenavadna koalicija pa se obeta tudi pri iskanju podpore kandidatu za sodnika na Sodišču EU, kjer je za potrditev potrebnih »le« 46 poslanskih glasov. Četudi bi koaliciji podpora Mateja Accetta prinesla dodaten izbor ustavnega sodnika v tem mandatu, mu vsaj za zdaj niso napovedali podpore.

Za zdaj najbolje kaže Marku Bošnjaku, predsedniku Evropskega sodišča za človekove pravice, ki izhaja iz vplivne odvetniške pisarne Čeferin, saj o tem, da bi ga podprli, razmišljajo vse stranke z izjemo Levice, ki se je izrekla za Damjan Kukovca, sodnika na nižji stopnji Sodišča Evropske unije in edinega, ki že ima izkušnje z zloglasnim Odborom 255, ki potrjuje kandidate.