Nepovezani poslanci brez mest v odborih, opozicija ogorčena

Na kolegiju predsednika državnega zbora so vodje SDS, NSi, SMC, Desusa, SNS in manjšin glasovali proti sklepu, da se poslansko skupino nepovezanih, ki so jo po izstopu iz SMC in Desusa ustanovili Janja Sluga, Igor Zorčič, Branislav Rajić in Jurij Lep, upošteva pri razdelitvi mest v delovnih telesih državnega zbora. Za zdaj tako ne bodo člani delovnih teles, po izstopih pa SMC še vedno ohranja preveliko število mest glede na število poslancev.



Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je po glasovanju napovedal, da bodo resno razmislili o tem, ali bodo delovali v državnem zboru, ki je danes onemogočil delo dela poslancev opozicije. Da je razočaran, je povedal tudi vodja poslancev SD Matjaž Han. V Levci pa so navedli, da je to še en korak v smeri razgradnje demokratičnih standardov in teptanja ustave, ki smo jim priča v zadnjem letu vladavine Janeza Janše. »Tako stališče očitno podpirajo tudi poslanci Desusa in obeh narodnih skupnosti,« so še izpostavili.



Na samem kolegiju - pred tem je potekal že posvet - predstavniki koalicije svojih stališč niso pojasnili, kot nam je povedal Felice Žiža, poslanec italijanske narodnostne skupnosti, pa je sam glasoval proti, saj je koalicija želela le dodaten čas do torka - predlog je bil sicer podan že 31. marca - za preučitev predloga. Zanje je namreč ključno, da kljub svoji manjšinskosti skupaj s podporniki ohranijo večino v odborih. »Mene so prepričali, da bodo pustili odprta vrata in da nobenega poslanca ne bodo pustili na cedilu, da gre zgolj za stvar pogajanj in pričakujem, da bo v naslednjih tednih prišlo do dogovora,« je še dejal Žiža.

