Nepremičninski posli Univerze na Primorskem dvigujejo prah

»Univerza ne kupuje objekta v istem stanju kot se je prodajal pred dvema letoma, ampak vrednost nakupa vključuje nakup objekta, prenovo in predelavo ter opremo,« pojasnjujejo na Univerzi na Primorskem. Gre za nekdanje prostore Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) v koprski poslovni stavbi Barka, ki jih je od prvotnega lastnika pred slabim letom kupilo podjetje Ideal Invest za 2,9 milijona evrov. Zdaj pa jih prenovljene prodaja univerzi za 6,1 milijona evrov.

O tem nepremičninskem poslu primorske univerze in vprašanjih, ki jih odpira, je prvi poročal portal Necenzurirano. Univerza v omenjenih prostorih načrtuje 118 študentskih postelj, ki jim jih sicer močno primanjkuje. V objektu Barka so pred leti že odkupili Garni hotel Pristan, ki jim ga je prodala Luka Koper - 1300 kvadratnih metrov za 1,6 milijona evrov, kjer so uredili nekaj več kot 50 študentskih ležišč. Zdaj so za 2000 kvadratnih metrov obnovljenih prostorov v drugem delu stavbe pripravljeni odšteti, kot rečeno, 6,1 milijona evrov.

Nova cena vključuje gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter celotno opremo – od sob in kopalnic do hladilnikov in pralnih strojev, podrobneje povedo na primorski univerzi, ki jo vodi rektorica Klavdija Kutnar. »Dela na objektu morajo biti zaključena do konca leta 2024, vključno z opravljenim tehničnim in kvalitetnim pregledom s primopredajo objekta ter s predloženo vlogo za uporabno dovoljenje. Dodatna ležišča bodo študentkam in študentom na voljo v drugem semestru študijskega leta 2024/2025,« nadalje navajajo.

Poudarjajo tudi, da so bili vsi postopki izvedeni transparentno in so sledili uveljavljenim pravilom in praksam. Pred nakupom so, zagotavljajo, naročili tudi cenitev objekta, ki je izkazala realno vrednost. »Končna vrednost študentske postelje je skladna z realnimi cenami, tudi primerjalno glede na preostale projekte (52.000 evrov na posteljo), ki jih univerza izvaja. Ta je nižja kot v drugih okoljih. To je prepoznala tudi komisija pristojnega ministrstva,« so v zvezi z nakupom zapisali v univerzitetni službi za stike z javnostmi.

Zakaj prostorov niso kupili od prvotnega lastnika?

Ideal Invest je prostore Fursa lani septembra odkupil od družbe Monetic (nekdanjega Hypo Leasinga). Vprašanje, ki se zastavlja, je, zakaj ni primorska univerza raje kupila nepremičnine od prvotnega lastnika in potem sama preuredila prostore po svoji meri – kot so to storili v vseh dosedanjih primerih. Nenavadno je, da je vmes v posel vstopilo podjetje, ki je kot začasni lastnik prostore obnovilo in opremilo, ter jih naknadno prodalo univerzi.

Univerza na Primorskem, ki jo vodi Klavdija Kutnar, je kupila nekdanje prostore Fursa v Kopru za 6,1 milijona evrov. Prodajalec Ideal Invest jih je pred letom dni od prvotnega lastnika kupil za 2,9 milijona evrov in jih preuredil za potrebe študentskega doma. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Na univerzi odgovarjajo, da jih je nakup še neurejenih prostorov – ki so bili na voljo že pred dvema letoma - manj zanimal kot zdaj, ko bodo ob prevzemu takoj vseljivi za študente. »Sicer pa univerza in pristojno ministrstvo v letu, ko se je nepremičnina prodajala pod prejšnjimi pogoji, nista razpolagala z ustreznimi sredstvi, ki bi bila potrebna za nakup in prenovo. Prav tako zaradi drugih projektov univerza tudi ni razpolagala z ustreznimi kapacitetami za izvedbo vseh potrebnih postopkov prenove in gradbenih del. Primanjkovalo je tako ustreznih kadrovskih kot finančnih virov, saj so bile že odprte druge investicije,« dodajajo.

Kdo stoji za podjetjem Ideal Invest?

»Lastnik projektnega podjetja Ideal Invest je Sretenko Djuričić, ki je naša dolgoletna stranka. Njegovo osnovna dejavnost, ki je vezana na Nemčijo, je industrijska montaža, ukvarja pa se tudi z nepremičninskimi posli, predvsem na Obali,« pojasnjuje koprski odvetnik Igor Cek, pooblaščenec podjetja (katerega začasna lastnica je bila njegova zasebna partnerka Dijana Sarić). Kot je povedal, so v prenovo prostorov, kjer bo nadstandardni študentski dom, vložili več kot dva milijona evrov. Po njegovih besedah je imel Djuričić na voljo še druge možnosti – od preureditve v pisarne za najem do varovanih stanovanj. O prodaji prostorov univerzi so se začeli pogovarjati nekaj mesecev po nakupu, pristali so tudi na to, da so za zdaj od celotnega zahtevanega zneska plačali le petodstotno aro. Izpostavi tudi, da univerza ne bi nikoli zmogla v tako kratkem času izvesti prenove, pri čemer študentske postelje krvavo potrebuje.

Ministrstvo: Nakup ni bil preplačan

Da nakup Univerze na Primorskem ni bil preplačan, trdi tudi ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki je za izvedbo posla zagotovilo proračunska sredstva. »Univerza na Primorskem bo torej znesek 6,1 milijona evrov plačala za popolnoma prenovljen, predelan, opremljen študentski dom, v katerega se bodo lahko študenti takoj vselili. Primerjava med ceno za objekt, ki jo je plačal sedanji lastnik, torej objekt v osnovnem stanju, in objektom, ki ga bo prevzela univerza, je povsem nesmiselna,« trdijo tudi na ministrstvu.

Na članek, objavljen na portalu necenzurirano, so se odzvali tudi v največji opozicijski stranki SDS. Njihova poslanska skupina predlaga sklic skupne nujne seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino ter odbora za finance, da bi razčistili vprašanja, povezana z najnovejšim nakupom Univerze na Primorskem. Sprašujejo se, ali se je vladajoča stranka zapletla v podobno afero, kot se je koalicijska SD z nakupom ljubljanske sodne palače na Litijski cesti.

Cena primerna glede na okoliščine

Obrnili smo se tudi na eno od podjetij, ki se ukvarja z nepremičninami za mnenje glede višine kupnine, ki jo je plačala primorska univerza. »Preračunana cena 3000 evrov na kvadratni meter je visoka, a je glede na okoliščine pričakovana,« meni Tilen Martinuč iz koprske nepremičninske agencije Apertura. Kot poudari, univerza potrebuje veliko prostora, in to v mestnem središču, tovrstne ponudbe pa skorajda ni,« pravi.