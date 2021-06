Pred današnjo novinarsko konferenco Nove univerze ob izidu Prispevkov za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti dvigujejo prah zapisi e-enciklopedije z enakim naslovom, ki so nastali pod odgovornim urednikom, v uredniškem odboru pa je sodeloval tudi. Rupel je zmagona volitvah predsednika predsedstva leta 1990 označil za edinstven primer v Srednji Evropi, njena posledica pa da so bile tudi »nekatere težave, ki jih je Slovenija doživljala v gospodarstvu, pravosodju, medijih, šolstvu in zunanji politiki v drugi polovici devetdesetih let«.»Ob navedbi, da je Lojze Peterle prvi zapustil Demos, ne morem reči drugega, kot da gre za evidentno laž, poskus reinterpretacije zgodovinskih dejstev ter osebno diskvalifikacijo enega izmed ključnih osamosvojiteljev. Da se to dogaja ob 30. obletnici osamosvojitve, je nesramnost brez primere,« pa je Peterleta vzel v bran prvak NSi. Pravi, da e-enciklopedijo lahko razume kot izraz želje po dodatni osvetlitvi osamosvojitvenih dogodkov.