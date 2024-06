Neurja so danes povzročala poplave in plazove

Krajevna neurja so čez dan in predvsem proti večeru povzročila največ težav na območjih občin Majšperk, Videm, Žetale, Ptuj, Laško in Ravne na Koroškem. Meteorna voda je zalivala predvsem kletne prostore objektov, sprožili so se tudi štirje zemeljski plazovi, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na upravi so sicer danes čez dan zabeležili 28 dogodkov, v katerih je posredovalo 28 gasilskih enot.

Po podatkih prometno-informacijskega centra ponekod po Sloveniji neurja še vedno ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Voznike zato prosijo, da vozijo previdno, prilagodijo hitrost ter povečajo varnostno razdaljo. V primeru slabe vidljivosti jih pozivajo, da ročno prižgejo luči.

Na agenciji RS za okolje (Arso) so prav tako opozorili na pestro vremensko dogajanje na vzhodu Slovenije. »Trenutno sta dve stacionarni nevihti z močnejšimi nalivi. Prva izrazitejša se nahaja južno od Ptuja, druga pa v delu Bele krajine, v bližini Metlike. Nevihte se bodo nadaljevale tudi v naslednjih urah,« so okoli 18. ure zapisali na omrežju X.

Zaradi možnosti močnejših nalivov je Arso za severovzhod in jugovzhod izdal oranžno vremensko opozorilo, ki velja do okoli 21. ure.