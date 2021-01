»Nezaupnica je možna pot h koncu janšizma«

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Približno uro in pol kasneje, kot je bilo napovedano, so prvaki strank Koalicije ustavnega loka (Kul) s podpisi 42 poslancev le vložili konstruktivno nezaupnico zoper vlado Janeza Janše, umanjkal je glas poslanca Desusa. Ta je pisno sporočil, da svojega podpisa pod predlog nezaupnice nikakor ne more prispevati. »Še vedno sem prepričan, da lahko uspe. Treba je zaustaviti denormalizacijo države,« je bil ob tem optimističen kandidat za mandatarja»Do ravnanja poslanca Desusa Branka Simonoviča se ne bom opredelil, ker ne poznam ozadij, lahko le znova poudarim pomen 82. člena ustave, po katerem so poslanci nevezani na kakršnakoli navodila. To, kar počne Karl Erjavec, je neverjetno, saj se na očeh javnosti krši ustava. Sam sem se pogosto zameril Janezu Janši, ker sem razmišljal s svojo glavo, pri glasovanju pa smo bili v SDS vselej razmeroma enotni, čeprav je res, da je stranka poslance pri glasovanju nadzorovala,« komentira politično dogajanje dolgoletni poslanec SDSDa tajno glasovanje na nek način nikoli ni čisto tajno, saj stranke v večini primerov napovedo, kako bodo glasovale oziroma obstajajo različne vrste nadzora, potrjuje tudi, nekdanji predsednik državnega zbora iz vrst stranke Zares in tudi sopodpisnik pobude Kula, a ob tem dodaja, da to vseeno omogoča poslancu, da ravna tako, kot misli, da je prav. »To pa je lahko ravnanje po vesti, interesu ali kakšnih obljubljenih zadevah. V Simonovičevim primeru pa so indici – pa ne želim nikogar obtoževati –, da so za tem nekakšne zgodbe,« je še komentiral Gantar.Kljub prepričevanju je včeraj Simonovič pri svojem stališču vztrajal in se tako po oceni poslanskih kolegov močno izpostavil, saj je glasovanje vendarle tajno. Na to – a v primeru poslancev SMC – sicer računa tudi Erjavec, ki je še včeraj omenjal možnost uspeha. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa je ob tem pomenljivo zapisal: »Več mesecev se pritiska SMC, češ samo 'od vas je odvisno'. Ampak današnja tiskovka zgovorno priča, kje je problem.«Predsednik LMŠje ocenil, da bo morebitna izglasovana nezaupnica zmaga pravne države, njeno neizglasovanje pa zmaga mračnjakov. Koordinator Levicepa je poudaril, da je nezaupnica, o kateri bodo poslanci odločali predvidoma v sredo, možna pot h koncu janšizma – politike, ki ruši državo.Med očitki aktualni vladi Janeza Janše je bilo poleg kršenja temeljnih pravnih načel slišati predvsem očitke o (ne)obvladovanju epidemije covida-19, pri kateri je sicer še donedavnega sodeloval tudi zdravstveni minister Tomaž Gantar. A kot je pojasnil Erjavec, naj bi tudi ta sodeloval pri končnem besedilu konstruktivne nezaupnice, v delu, ki pojasnjuje, kaj je bilo narobe pri obvladovanju epidemije v minulih mesecih.Da bi bil komentar obtožb »nekonstruktivne nezaupnice« komičen, če ne bi bil sredi hudega vala epidemije, pa je med drugim odgovoril predsednik vlade Janez Janša. In v delu, da gre za čuden čas, ne glede na to, da je vlada zamočila v boju z epidemijo, se z njim strinja tudi Hvalica, nekdanji dolgoletni politični sopotnik, zdaj pa kritik Janeza Janše, saj smo po njegovih besedah v tej krizi edina država v EU, ki nima zdravstvenega ministra, če pa nezaupnica uspe, bo država en mesec v stanju mirovanja, ki ga povzroči menjava oblasti, česar pa si Slovenija ne more privoščiti.