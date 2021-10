Neželeni učinki pri mladostnikih verjetno podobni kot pri odraslih

V nadaljevanju preberite:

Do zdaj so na Pediatrični kliniki obravnavali dva mladostnika, ki sta po cepljenju s cepivom mRNA, torej tistim, ki je registiran za uporabo pri nepolnoletnih, imela blag miokarditis, so pa zdravili in še zdravijo otroke s covidom-19 in tiste z večorganskim vnetnim sindromom. Kakšne pa so lahko posledice cepljenja z vektorskimi cepivi pri otrocih? Med te spadata cepivi proizvajalca AstraZeneca in Janssen.