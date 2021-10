Ni še jasno, ali bo kateri izmed kandidatov dobil dovolj podpore

Predsednik republike Borut Pahor je danes nadaljeval posvetovanja o kandidatih za ustavnega sodnika. Posveta so se udeležili vodje poslanskih skupin DeSUS, SAB, nepovezanih poslancev (NeP) ter predstavnika narodnih skupnosti. V NeP upajo, da bo eden izmed kandidatov dobil zadostno podporo v DZ, v SAB v to dvomijo.

Po besedah vodje poslanske skupine SAB Maše Kociper v SAB dvomijo, da bo izvolitev ustavnega sodnika v danih razmerah visečega parlamenta sploh mogoča. Sicer ni želela komentirati, kateremu izmed predlaganih kandidatov za ustavnega sodnika so v stranki izrazili podporo.

Kociprova je v imenu stranke Pahorju predala tudi željo, da se redne volitve, v kolikor bo do njih prišlo, izvedejo na prvi možni datum. Kot ocenjujejo v SAB, so razmere v državi tako resne, da jih lahko prekinejo samo volitve, sami so naklonjeni temu, da bi bile te predčasne.

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga pa je po posvetu pri Pahorju izrazila upanje, da bi lahko eden izmed kandidatov dobil zadostno število glasov v DZ. Kot je dejala, v njihovi poslanski skupini podpirajo nekaj izmed kandidatov in so jim pripravljeni zagotoviti glasove. Ob tem je še opozorila na zastopanost obeh spolov med ustavnimi sodniki. Tokrat gre namreč za menjavo ustavne sodnice, zato v poslanski skupini nepovezanih poslancev obžalujejo, da med možnimi kandidati ni ženske.

Sluga je sicer še poudarila, da je v trenutnih razmerah jasno, kako pomembno je za državo ustavno sodišče, saj je edino, ki še lahko omejuje »avtoritarne poteze te vlade«. S tega vidika je po njeni oceni zelo pomembno zagotoviti nemoteno delovanje ustavnega sodišča in njegovo sestavo. Ob tem je pozvala vse poslance, da se zaradi resnosti situacije poenotijo in najdejo glasove, da bo eden izmed kandidatov absolutno izvoljen.

Vodja poslanske skupine DeSUS Ivan Hršak ter predstavnika narodnih skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath po posvetu izjav niso dajali.

Pahor je sicer priredil posvetovanja z vodji poslanskih skupin po tistem, ko je objavil že četrti poziv za kandidate za ustavnega sodnika, saj njegovi prejšnji trije predlogi kandidatov niso dobili zadostne podpore v DZ. Tokrat so na poziv prispeli štirje predlogi, prijavili so se Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek. Če bo tokratni kandidat potrjen, bo nasledil ustavno sodnico Dunjo Jadek Pensa, ki se ji je mandat iztekel že julija lani.

V torek je Pahor že opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin SDS, NSi, SD, SMC, LMŠ in Levice. Vodje koalicijskih poslancev izjav po posvetu niso dajali. V SD in Levici pa dvomijo v izvoljivost katerega koli kandidata, za LMŠ je prioriteta umiritev razmer v državi, in ne imenovanje ustavnega sodnika.

Pahor je v prejšnjem krogu predlagal Janeza Kranjca, ki je na glasovanju v DZ prejel 45 glasov, torej en glas premalo. V drugem krogu je predlagal Anžeta Erbežnika, ki je prejel 44 glasov, v prvem krogu pa Andraža Terška, ki je prejel še dva glasova manj.