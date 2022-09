Ni tovariš Tito, je pa morda Halle Berry

V nadaljevanju preberite:

Pred mandračem v Piranu je nekdo padel z gliserja, čoln pa se je vrtel brez nadzora. Aktivirala se je patrulja pomorske policije, ki je podivjano plovilo ustavila tako, da je zapeljala predenj in pustila, da je trčilo v zadnji del njihovega boka, nato je na čoln skočil pogumen policist in ga ustavil. Nesrečnega krmarja je rešil iz vode ribič, dobro se je končalo tudi za bližnje kopalce in žensko na supu, ki si je vse skupaj razložila s tem, da snemajo holly­woodski film. Toda ponedeljkov akcijski prizor je bil resničen.

Veliko bolj mirno je bilo na piranski Punti, kjer so tistega dne začeli snemati prizore za Netflixov akcijski film z oskarjevcema Halle Berry (Bal smrti) in J. K. Simmonsom (Ritem norosti) ter Markom Wahlbergom, ki je eden od najbolje plačanih hollywoodskih igralcev. Slednjega so mimoidoči posneli med sprehodom po Piranu. Kot izhaja iz sporočila piranske občine, bo mesto kulisa igranega celovečerca do 4. oktobra.