Kaj bo s statusom 9300 ukrajinskih beguncev po marcu 2026 še ni jasno

Status začasne zaščite nastanjenim v nastanitvenih centrih, ki so brez dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, ki so jih v skladu s slovenskimi predpisi dolžni in zmožni preživljati, med drugim daje pravico do žepnine, tistim zunaj nastanitvenih centrov pa tudi do denarne pomoči oziroma do denarne pomoči za zasebno nastanitev. Žepnina po zakonu o začasni zaščiti znaša 30 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je letos v višini 484,88 evra. Prav toliko znaša denarna pomoč za eno osebo; za dve 130 odstotkov tega zneska, za tri 160 odstotkov … Lani je v vsem letu denarno pomoč in pomoč za nastanitev prejemalo 5666 oseb.

Medtem ko so glede plačila cestnine oziroma nakupa e-vinjet – tako Lana Krznarič – pred časom krožile nasprotujoče si informacije, je zdaj jasno, da morajo vozniki vozil z ukrajinskimi registrskimi tablicami, če bivajo v Sloveniji in v tem času uporabljajo ceste s cestnino, pridobiti ustrezno e-vinjeto. Ta zanje ni brezplačna.