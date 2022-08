Maske niso predvidene, samotestiranje učencev doma

Posvetovalna skupina za spremljanje gibanja koronavirusa, ki jo vodi Mario Fafangel, je na včerajšnji seji pretresala priporočila za novo šolsko leto. Podrobnosti pravkar predstavljajo.

Posvetovalna skupina velik poudarek namenja prezračevanju, za samotestiranje pa so pripravili dva scenarija. Po prvem bi se v šolah samotestirali le dijaki in učenci s simptomi okužbe in tisti, ki so bili v tveganem stiku z okuženimi. Po drugem scenariju pa bi bilo testiranje vsaj enkrat na teden obvezno za vse. Kompleti za domače samotestiranje bi bili dostopni v lekarnah ne glede na razmere.

S predlogom se strinjajo tudi člani delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja, si pa v šolah želijo predvsem razbremenitve vodenja evidenc testiranja in tudi določeno mero avtonomije, da bi lahko upoštevali tudi želje otrok in staršev.

Samotestiranje, da bolni sploh ne pridejo v šolo

Priporočila je predstavila vodja delovnega paketa vzgoje in izobraževanja v okviru posvetovalne skupine Nina Pirnat. Poudarila je, da ima skupina 13 članov in da prevladujejo predstavniki vzgoje in izobraževanja. Dodala je, da so priporočila glede prezračevanja in samotestiranja sprejeli soglasno. Opozorila je, da so se strinjali, da bodo širjenje okužb najbolj zmanjšali, če okuženi v šolo sploh ne pridejo. Zato se samotestiranje vrača na domove učencev in dijakov: »Oseba, ki ima akutno okužbo dihal, ostane doma in se samotestira. Samotestiranje bo torej doma, da oseba sploh ne pride v šolo.« Na predlog pedagogov so spisali tudi priporočilo, da se omogoči samotestiranje tudi v šoli s prilagojenim oziroma posebnim programom, če se izkaže, da je v šolo že prišla okužena oseba.

Kako bo s samotestiranjem zaposlenih, še ni znano, o tem posvetovalna skupina ni govorila, Pirnatova je dejala, da gre v tem primeru za vprašanje za medicino dela in športa.

Če bi število okužb v družbi zelo naraslo, bi lahko prišli na tako imenovano obdobno samotestiranje, ko bi se testirali vsi. O tem za zdaj še ni govora, je dejala Pirnatova: »Trenutna priporočila za obolele so: ostani doma in se samotestiraj. Tudi če imamo doma družinske člane, ki so okuženi, je priporočeno, da se vsi samotestirajo.«

Odgovornost posameznikov

Skupina je priporočila, da imajo teste za samotestiranje na voljo vsi učenci, dijaki in študenti, koliko bo teh testov, pa še ni znano. Evidenc o samotestiranju v šolah ne bodo vodili, s čimer bodo zelo razbremenjeni tudi zaposleni v šolah. »Odgovornost je na vsakem posamezniku in staršu, da če je otrok bolan ali pa je bil v stiku z obolelim s covidom, da bo rekel, testirajmo se, da okužba ne pride v kolektiv. Odgovoren je vsak posameznik.«

O maskah ni bilo nobenega govora, je še poudarila Pirnatova: »O maskah v šolah nismo razpravljali in nimamo usmeritve, da bi bile maske v šolskem procesu prisotne.«

Bo pa zagotovo prisotno prezračevanje. Na to temo je že pripravljen tudi tehnični dokument, ki obravnava posamezne vrste prezračevanja, večina zavodov vzgoje in izobraževanja ima sicer naravno prezračevanje, torej odpiranje oken. Pirnatova je dejala, da je pogostost zračenja odvisna od velikosti prostora in števila učencev, da pa gre za večkrat na uro z na stežaj odprtimi vrati in okni, ustvarjanje prepiha je nujno: »Verjetno se bo kdo vprašal, ali bo pozimi neugodno zaradi mraza. Ampak s tem se bomo morali sprijazniti in reševati problem z večplastnimi oblačili.«