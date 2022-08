NIJZ s priporočili za preprečevanje širjenja koronavirusa na prireditvah

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pripravili priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z novim koronavirusom na prireditvah in dogodkih. V priporočilih, ki so razdeljena na dva scenarija, med drugim svetujejo vzdrževanje medosebne razdalje, razkuževanje ali umivanje rok in nošnjo zaščitnih mask.

Priporočila, ki so jih na NIJZ objavili na spletni strani, so razdeljena na dva scenarija. Prvi scenarij bo veljal, če bo prevladovala koronavirusna različica, ki se bo naglo širila v vseh skupinah prebivalstva in pri večini obolelih ne bo povzročala težjega poteka covida-19, ki bi zahteval bolnišnično zdravljenje.

Po tem scenariju osebam, pri katerih obstaja tveganje za težji potek covida-19, udeležbo na množičnih dogodkih odsvetujejo, še posebej če potekajo v zaprtih prostorih. V primeru udeležbe posameznikom svetujejo uporabo zaščitnih mask, vzdrževanje medosebne razdalje in cepljenje proti covidu-19.

Na prireditev le, če ste zdravi

Vzdrževanje čim večje medosebne razdalje svetujejo tudi vsem drugim udeležencem in delavcem na prireditvi oz. dogodku. Med drugim je priporočeno pogosto umivanje ali razkuževanje rok in uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Na prostem uporabo mask priporočajo le v primeru, ko ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med udeleženci. Ob tem svetujejo, naj se posamezniki prireditve udeležijo le, če so zdravi.

Če je dogodek v notranjih prostorih, organizatorje pozivajo k stalnemu in učinkovitemu zračenju. Priporočajo tudi brezstično poslovanje.

Pred in po koncu vsakega dogodka je treba očistiti oz. razkužiti vse površine, s katerimi so bili obiskovalci v neposrednem stiku - naslonjala za roke, vrata, kljuke, pulte in druge površine.

V primeru širjenja koronavirusne različice, ki bi povzročala težje oblike covida-19 v tako velikem deležu, da bi brez dodatnih ukrepov nastopila preobremenitev zdravstvenega sistema na vseh ravneh, bi v veljavo stopil drugi scenarij.

Tudi v primeru drugega scenarija osebam, pri katerih obstaja tveganje za težji potek covida-19, udeležbo na množičnih dogodkih odsvetujejo. Ob tem svetujejo še omejitev števila obiskovalcev v prireditvenih prostorih tako, da je med obiskovalci možno ohranjanje razdalje 1,5 metra. Takšna razdalja naj bo med obiskovalci tudi v času prihoda na prireditev in odhoda s prireditve.

V primeru ponudbe hrane in pijače se odsvetuje samopostrežba hrane. Organizatorji naj zagotovijo čiščenje in razkuževanje sanitarij vsako uro oz. glede na število obiskovalcev.

Navodila so v celoti dostopna tukaj.