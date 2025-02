Nina Zidar Klemenčič zavrača obtožbe o podkupnini, rolexu in počitnicah na jahti

POP TV je v oddaji 24UR Fokus objavil dele skrivaj posnetih telefonskih pogovorov, v katerih skriti pričevalec – njegove identitete niso razkrili – v pogovoru z avtovlekarjem Samom Feštajnom, lastnikom podjetja Žonta, govori o vlogi znane odvetnice Nine Zidar Klemenčič pri poslih avtovleke na Darsu. Posredovala naj bi v prid drugemu avtovlekarju iz Žalca. Odvetnica vse očitke zavrača in poudarja, da gre za posnetke, na katerih se dve osebi pogovarjata o njej, in ne za posnetke, ki bi vključevali njo.

Gre za posel avtovlek poškodovanih in pokvarjenih tovornih vozil na avtocestah in zgodbo iz leta 2021, ko je Dars odpovedal posel podjetju Žonta, ne pa tudi avtovleki Draganović, čeprav so, kot kažejo dokumenti, ki jih je pridobil POP TV, obstajali razlogi, da zaradi kazni posel odpovejo obema.

Pričevalec, ki naj bi bil domnevno že skoraj desetletje osebno in poslovno povezan z Zidar Klemenčič, je preko pogovorov z Žonto opisal dogajanje, povezano z afero domnevnega podkupovanja. Po njegovih navedbah je leta 2023 najel detektivsko agencijo, ki je ujela tudi pogovor med Zidar Klemenčič in avtovlekarjem Enesom Draganovićem iz Žalca. Slednji naj bi odvetnico nagovarjal, da ji bo kupil uro Rolex in dal 100.000 evrov, če mu na Darsu omogoči, da bo edini opravljal storitve avtovlek.

Sumljive transakcije pri nakupu stavbe na Litijski

Po njegovih besedah je odvetnica v drugem pogovoru komunicirala s članom uprave Darsa in ga prosila, da to tudi uredi v zameno za določeno darilo. Pričevalec naj bi leta 2024 s posnetkoma najprej stopil do lobista Roka Snežiča, ki pa jih ni želel sprejeti in je o tem obvestil kriminaliste. Nato je s posnetki soočil kar Nino Zidar Klemenčič, ki naj bi mu po domnevno v zameno za uničenje posnetkov nazaj prepisala posestvo, na katerem je imela devet let vpisano predzaznamovano lastninsko pravico.

Draganović naj bi bil eden od akterjev tudi v primeru spornega nakupa stavbe na Litijski, ki jo je država pred dobrim letom dni kupila za 7,7 milijona evrov. Leta 2019 jo je koprski poslovnež Sebastjan Vežnaver kupil iz stečajne mase podjetja Nikom za 1,7 milijona evrov. Po neuradnih informacijah naj bi Vežnaver dan po prejemu kupnine od države na račun Enesa Draganoviča nakazal dva milijona evrov, dobra dva tedna kasneje pa dodatnih 2,3 milijona evrov. Draganovič naj bi mu namreč prvotno posodil denar za nakup stavbe. V istem obdobju je Zidar Klemenčič izdala račun v višini 1,2 milijona evrov.

Stavba na Litijski ulici, ki jo je država kupila za 7,7 milijona evrov, ostaja prazna in zapuščena. FOTO: Črt Piksi

Medtem poteka medresorsko usklajevanje o prenosu upravljanja stavbe na ministrstvo za javno upravo, ki razpolaga z državnimi prostori. Odločitev o nadaljnji usodi stavbe ostaja odprta, pri čemer se postavlja vprašanje smotrnosti in transparentnosti celotnega postopka. Nina Zidar Klemenčič je v oddaji dejala, da je nakup stavbe na Litijske za državo gospodaren posel.

Zidar Klemenčič zavrača očitke

Nina Zidar Klemenčič je v izjavi za POP TV vse očitke zavrnila: »Gre za neresnične konstrukte in zaključke, ki so podani na podlagi nepravilnih informacij.« Poudarila je, da njena odvetniška družba nikoli ni favorizirala Enesa Draganovića, da ga osebno ne pozna in da se bo zaradi objavljenih obtožb obrnila na sodišče. Dejala je, da je bil račun izstavljen za opravljene storitve za Vežnaverjeva podjetja v daljšem obdobju, ker da je bilo dogovorjeno, da račune plača po zaključku več nepremičninskih poslov. Pričevalec je Nino Zidar Klemenčič obtožil tudi, da naj bi z družino počitnikovala na Draganovićevi jahti. Odvetnica je zatrdila, da nikoli ni bila tam.

Dars je odpovedal posel podjetju Žonta, ne pa tudi avtovleki Draganović, četudi so, kot kažejo dokumenti, ki jih je pridobil POP TV, obstajali razlogi, da zaradi kazni posel odpovejo obema. FOTO: Jure Eržen/Delo

Zavrnila je tudi očitke glede dogajanja na Darsu. »To, kar smo mi delali na Darsu, je bilo opravljeno strokovno, na tem je delalo več odvetnikov. Kar zadeva avtovleke, pretežno dve odvetnici, sploh ne jaz. In nam, kar se tiče dela na Darsu, nikoli ne bo mogel nihče očitati, da to delo ni bilo opravljeno strokovno in pravilno,« je dodala.

Obenem je zatrdila, da je Sama Feštajna prijavila pristojnim organom: »Takoj, ko sem bila seznanjena, da gre za resne grožnje.«

Sebastjan Vežnaver do objave prispevka na vprašanja POP TV ni odgovoril. Aktualni predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je napovedal pregled dokumentacije. Zagotovil je, da bodo posnetke in ugotovitve danes predali preiskovalcem.