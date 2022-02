Nov generalni direktor Pošte Slovenije je Tomaž Kokot

Nadzorni svet Pošte Slovenije je za novega generalnega direktorja družbe imenoval dosedanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja Tomaža Kokota, ki je kader SDS. Že dobro desetletje, od leta 2010, je svetnik SDS v občini Poljčane, kjer je leta 2018 neuspešno kandidiral tudi za župana.

Kot smo pisali, je bilo pričakovati, da bo na današnji seji nadzornega sveta burno. Že dolgo je namreč potekalo iskanje načina, kako Kokotu zagotoviti poln mandat. Zaradi pomanjkanja izkušenj za mesto prvega moža je namreč doslej funkcijo, kot omenjeno, opravljal kot vršilec dolžnosti.

Tomaž Kokot, kader SDS, je pršel do polnega mandata na čelu Pošte Slovenije. FOTO: Marko Pigac

Da bi zagotovili imenovanje izbranemu kandidatu, so se »iskanja« generalnega direktorja tako lotili kar z neposrednim vabilom, ob Kokotu sta bila to še dva uslužbenca brez ustreznih izkušenj vodenja velikih družb,in. Nadzorniki, ki so želeli Kokota ustoličiti za polni mandat, pa naj bi poskušali njegove »ustrezne izkušnje«, tudi s svojimi pravnimi mnenji, tokrat najti tudi s priznanjem njegove funkcije predsednika v dveh svetih zavodov – domovih upokojencev Šmarje pri Jelšah in v Poljčanah.

Predsednik nadzornega sveta Ervin Renko je ob današnjem imenovanju izrazil veselje, da so zaključili s postopkom, s čimer je Pošta Slovenije po njegovem dobila kompetentno upravo, ki bo vodila družbo do preboja v vodilno poštno logistično skupino.

Kokot po njegovem mnenju tudi izpolnjuje vse pogoje za vodenje skupine z okoli 8000 zaposlenimi, saj ima primerljive izkušnje za vodenje velike gospodarske družbe, poleg tega pa naj bi jih prepričal s svojim dosedanjim delom in poslovnimi rezultati, ki jih je Pošta Slovenije dosegla v letu 2021.