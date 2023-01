Nov potrjen primer kršitve nasprotja interesov

Upravno sodišče je pritrdilo ugotovitvam Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da se je izolski občinski svetnik Evgenij Komljanec znašel v nasprotju interesov, ko je pred petimi leti glasoval o imenovanju samega sebe za direktorja izolskega zdravstvenega doma. Sodišče je namreč zavrnilo njegovo tožbo.

»Ugotovitve o konkretnem primeru so s tem pravnomočne,« so poudarili na KPK. Kot nadalje navajajo, je to že peti tovrstni primer potrditve njihovih ugotovitev v zadnjih desetih mesecih. Komisija je namreč marca lani ugotovila, da se je Evgenij Komljanec v isti zadevi dvakrat znašel v okoliščinah, ki pomenijo dejansko nasprotje interesov, in ni storil vsega, da se mu izogne, s čimer je ravnal v nasprotju z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Najprej je kot član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sodeloval v razpravi o imenovanju samega sebe za direktorja javnega zavoda, nato pa je kot občinski svetnik na seji občinskega sveta o tem še glasoval. »Čeprav na koncu ni bil izglasovan na ta položaj, to ne spremeni okoliščin ugotovljene kršitve, da bi se moral Komljanec v celoti izločiti iz vseh faz postopka,« so poudarili na KPK.

Komljanec je proti ugotovitvam KPK vložil upravni spor, a pri tem ni bil uspešen. »Tovrstne okoliščine – glasovanje zase in sodelovanje v razpravi, ki se nanaša na imenovanje sebe na določen položaj – sicer sodijo med najbolj tipične in pogoste okoliščine, ki predstavljajo dejansko nasprotje interesov. S takim ravnanjem se upravičeno pojavlja dvom o objektivnem in nepristranskem delovanju uradne osebe pri opravljanju njenih nalog,« pojasnjujejo na KPK. Komljanec sicer de facto opravlja funkcijo direktorja izolskega zdravstvenega doma – z izjemo nekaj let – že več kot dve desetletji.

Na KPK so pojasnili, da so bile pravnomočno potrjene tudi njihove ugotovitve o obstoju nasprotja interesov v primerih piranskih občinskih svetnikov Ingrid Mahnič in Vojka Jevševarja, občinskega svetnika Raven na Koroškem Milana Škafarja in domžalskega občinskega svetnika Mateja Oražma. Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pa so upravičeno prepoznali tudi pri nekdanjem predsedniku vlade Janezu Janši. Ta je julija 2021 glasoval za sklep o tem, da se za neizvršnega direktorja upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank imenuje Franci Matoz, ki je sicer njegov odvetnik.