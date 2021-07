Nov veliki met Francija Matoza

Franci Matoz bo po naših informacijah novi direktor DUTB. Odvetniku predsednika vlade Janeza Janše je torej uspel nov karierni met, saj se mu obeta imenovanje na mesto neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Funkcijo naj bi nastopil jutri.



Vlada se je za imenovanje Matoza v vrh DUTB odločila po tem, ko je z mesta neizvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora DUTB z 21. julijem nepreklicno odstopil Franc Dover.



Danes je sicer po naših informacijah, v DUTB so nam to ravnokar potrdili, odstopil še drugi neizvršni direktor Marko Tišma, ki velja za človeka prvaka SMC Zdravka Počivalška. Namesto njega naj bi vlada v vrh DUTB imenovala Gregorja Planteua. Planteu je sicer javnosti bolj znan kot nekdanji izredni član uprave Mercatorja.



Franci Matoz je nedavno prevzel vodenje nadzornega sveta Luke Koper, je pa tudi namestnik predsednika nadzornega sveta v SŽ.



Dovra je vlada kot skupščina DUTB za neizvršnega direktorja z mandatom do konca leta 2022 imenovala februarja letos, potem ko je s položaja odpoklicala Borisa Novaka, ta je moral zapustiti tudi mesto prvega direktorja Pošte Slovenije, zato se je po naših informacijah odločil zapustiti vrste SDS.



Mesti neizvršnih direktorjev DUTB zasedata še Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša.



V DUTB sicer iščejo glavnega izvršnega direktorja. Na razpis, ki je bil objavljen konec junija, iztekel pa se je 15. julija, je prispelo več, koliko, v DUTB ne razkrivajo.



