Nova izhodišča za semedelsko sosesko

Krajani izpostavljajo preobsežno pozidavo

Krajani nasprotujejo višini objektov in pozidanosti celotnega območja. Infografika Studio Kalamar

Občina zagovarja kompromisno rešitev

Podjetje Zalivje za območje nekdanjih Slavnikovih garaž v Semedeli, ki ga ima v lasti, zasnovalo predlog prostorskega akta, ki ga je koprska občina predložila v javno razgrnitev, a ga je zaradi številnih pripomb umaknila in napovedala oblikovanje novih prostorskih izhodišč.Po načrtu iz javne obravnave je bilo na 8000 kvadratnih metrih površin predvidenih pet stolpičev v petih nadstropjih, od tega bi bili trije namenjeni stanovanjem, dva pa poslovni dejavnosti in hotelu oziroma varovanim stanovanjem.Gregorčič zagotavlja, da bi z novo sosesko Semedelčani dobili nov trg in poslovni center, ki bi nastal okoli zdaj zapostavljene cerkve sv. Marije. Poleg tega projekt predvideva tudi novo povezavo čez most s koprskim mestnim središčem in semedelsko promenado ter prihodnjo plažo proti Žusterni. To je že drugi Gregorčičev projekt za navedeno območje; pred dobrimi 15 leti je načrtoval dvajsetnadstropno stolpnico, a je idejo zaradi nasprotovanja okolice opustil.Pobuda občanov Novi Slavnik je koprskemu županu Alešu Bržanu predlagala, da ne podpiše sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta po izhodiščih, ki jih je predlagal lastnik zemljišča. Nasprotujejo višini objektov, ki naj bi dosegala 30 metrov, ter stoodstotni pozidanosti območja. Opozorili so, da projekt pomeni grob poseg v prostor, tudi z arhitekturnega vidika, saj se ne vključuje v lokalno identiteto prostora in je povsem prezrl zasnovo naselja kot »avditorija«, ki se spušča s hriba proti morju. Prepričani so, da bi projekt v primeru uresničitve preveč radikalno spremenil videz naselja in kakovost bivalnega okolja.Poudarili so, da bi taka pozidava zaradi svoje velikosti močno nadvladala sedanjo stanovanjsko gradnjo. Krajani so županu še predlagali, da naj lastniku ponudi nadomestno zemljišče, kjer bo mogoča izvedba ustreznega projekta, to območje pa naj nameni skupnostnim dejavnostim in neinvazivni pozidavi. Za ta namen so tudi že začeli zbirati podpise podpore.Na koprski občini so javno predstavitev projekta za novo semedelsko sosesko zaradi zaščitnih ukrepov proti širjenju epidemije večkrat preložili, nazadnje pa so jo sploh opustili, saj so na podlagi številnih pripomb in predlogov napovedali pripravo novih prostorskih izhodišč. Občinska predstavnica za stike z javnostmije navedla, da bodo pri tem poskušali najti kompromisno rešitev med pričakovanji investitorja in krajani.