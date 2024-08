Nova ovira za preiskovalko SDS in NSi

Potem ko sta se opozicijski stranki tik pred odhodom na počitnice uskladili in vložili zahtevo za novo preiskovalno komisijo, ki naj bi se ukvarjala s preiskovanjem poslov v energetiki, povsem brez zapletov pri njenem ustanavljanju, kot kaže, ne bo šlo.

SDS in NSi sta namreč zahtevali čimprejšnji sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi poleg nadomestnih mandatov njihovim poslancem odredili omenjeno preiskovalno komisijo. A je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič prvopodpisanega pod zahtevo Žana Mahniča – špekulira se, da bo vodil preiskovalno komisijo – in vodjo poslancev SDS Jelko Godec opozorila, da še pred tem pričakuje čistopis zahteve za odreditev parlamentarne preiskave skladno z mnenjem parlamentarne zakonodajno-pravne službe (ZPS), sicer zahteve za sklic izredne seje v tem delu ne bo mogoče obravnavati.

Predvsem vprašanje časovne komponente pa je za opozicijo ključno, saj želijo prehiteti uveljavitev sprememb zakona o parlamentarni preiskavi, ki bodo nekoliko spremenile pravila igre. Te spremembe po vetu državnega sveta, ki je s tem poskušal zaščititi »svojo« preiskovalko o Gen-I, Star Solarju in financiranju Gibanja Svoboda, zdaj čakajo na ponovno glasovanje, pri čemer se zdi, da je potrebnih vsaj 46 poslanskih glasov zagotovljenih.

Zahteva premalo konkretna

A kot kaže, bo za SDS in NSi, ki sta se za ustanovitev nove preiskovalne komisije odločili kot protiutež omenjeni preiskovalni komisiji – ker jo je zahteval državni svet, jo lahko vodi kar vladajoče Gibanje Svoboda –, težava tudi mnenje ZPS. To jih namreč opozarja, da je zahteva absolutno premalo konkretna, saj da je treba podjetja in osebe, ki jih želijo preiskovati, bolj konkretno opredeliti. Osebe morajo biti nosilke javnih funkcij, saj lahko ugotavljajo le njihovo politično odgovornost – to je bistvo katerekoli parlamentarne preiskovalne komisije –, ne pa tudi odgovornosti uprav in nadzornih svetov različnih gospodarskih družb.

Prav tako parlamentarni pravniki ugotavljajo, da se vsebina vložene zahteve deloma prekriva z vsebino akta o odreditvi parlamentarne preiskave Gen-I. Ker o istem predmetu ni dopustno odrediti dveh, kot v podobnih primerih doslej, lahko po njihovem državni zbor odredi parlamentarno preiskavo le za tisti del zahteve, ki se vsebinsko ne prekriva. To pa pomeni, da SDS in NSi v preiskovalni komisiji, ki bo pod njihovim vodstvom, ne bosta mogli preiskovati Gen-I, Star Solarja, Borzena in tudi ne financiranja Gibanja Svoboda, kar se je v preteklosti zdel njihov ključni cilj.