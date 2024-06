SDS in Gibanje Svoboda: Merjenje moči ob preiskovalkah

Še pred parlamentarni počitnicami bi poslanci koalicije lahko potrdili predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, saj bodo v sredo po pretečenem 30-dnevnem roku predvidoma zavrnili predlog NSi za razpis posvetovalnega referenduma. Tega so v stranki vložili, da bi ustavili uveljavitev novele, ki je po njihovem mnenju namenjena oviranju preiskovalne komisije o domnevnih zlorabah pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda.

Po predlogu, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, bi lahko tudi sprožili naknadno ustavno presojo akta o parlamentarni preiskavi. O tem bi ustavni sodniki morali odločiti v 30 dneh – pričakovati je, da bodo rok razumeli kot instrukcijskega, okvirnega –, do tedaj pa bi se akt o odreditvi parlamentarne preiskave zadržal.

Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda je bila uradno ustanovljena 12. junija. Ker je njeno ustanovitev predlagal državni svet, pa ima v njej večino in predsednika prav Gibanje Svoboda. To so v SDS, kjer so si ves čas želeli te preiskovalne komisije, poskušali obiti z zahtevo tretjine članov – ta je potem zavezujoča in ne le predlog –, da se zasliši vsaj 70 prič, od tega tudi predsednik komisije Tomaž Lah in štirje drugi člani iz Gibanja Svoboda. Ti tako ne bi smeli več sodelovati pri delu komisije.

Poleg Gen-I in podjetja predsednika stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba Star Solar je pričakovati, da bo poslance SDS zanimalo tudi podjetje Brio Klemna Boštjančiča, podpredsednika, o katerem so v zadnjem tednu poročali mediji zaradi nakazil v davčno oazo Belize pred slabim desetletjem. »Storitev, ki je bila plačana z nakazilom, ki ga omenjate, je bila izobraževanje pilotov,« je za 24ur sicer pojasnjeval Boštjančič.

SDS je prejšnji teden na mandatno-volilno komisijo že poslala dopis, naj Gibanje Svoboda dopolni svoje člane, za kar je pričakovati, da bo Janja Sluga, predsednica komisije in poslanka Gibanja Svoboda, zavrnila. Lah je namreč od SDS želel obrazložitev zahteve, kar pa pomeni, da bo čez poletne počitnice preiskovalna komisija mirovala – to se sicer zdi cilj največje vladne stranke.

A opozicija naj bi razmišljala še o novih manevrih: od možnega zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, kar bi zamaknilo uveljavitev sprememb, do nove preiskovalne komisije, kjer bi združili podpise tako SDS kot NSi.