Nova pravila za airbnb najkasneje poleti 2026

V nadaljevanju preberite:

Ker so bila na evropski ravni že sprejeta nova pravila o oddajanju nepremičnin prek platform airbnb in booking, se poraja vprašanje, kdaj bodo začela veljati tudi v Sloveniji in kaj konkretno se bo spremenilo. V pripravo novele zakona o gostinstvu, s katero bodo pri nas omejili (ne pa prepovedali) to dejavnost, je vključenih več resorjev, trenutno potekajo usklajevanja. »Osnutek zakona bo v javni razpravi predvidoma maja in takrat bodo znane vse podrobnosti,« pravijo na gospodarskem ministrstvu pod vodstvom Matjaža Hana.