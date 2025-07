Nova pridobitev blejske urgence

V nadaljevanju preberite:

Urgentna medicina je področje, na katerem so pomembne sekunde in lahko odločajo tudi o življenju. Zato se je ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Bled razveselila donacije v višini 22.000 evrov. Z njeno pomočjo so kupili namenski reševalni motocikel in se včeraj tudi uradno pridružili Ljubljani, Mariboru in Kopru, kjer že vrsto let uspešno uporabljajo motocikle pri reševanju.

Zakaj je reševalec na motorju pridobitev? Več turistov pomeni tudi več dela zdravstvenih delavcev. Kako je to urejeno?