Nova Slovenija noče več skakati Janši v objem

Predsednik stranke SDS in predsednik vlade Janez Janša je predstavil štiri pogoje za njihovo sodelovanje v prihodnjih koalicijah. Dva pogoja sta generična, delovanje v dobro vseh in spoštovanje vrednot ustave, dva pa ideološka. Eden govori o zaprtih mejah in zaprtih migrantskih koridorjih, drugi pa o podpiranju resolucije evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov.