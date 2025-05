Opozicija razume izid predvsem kot klofuto vladi

»Danes je Slovenija naredila velik korak k temu, da si Slovenci ukradeno državo vzamemo nazaj,« se je po tem, ko je bilo jasno, da je bil kvorum dosežen in so volivci zakon o dodatkih k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti zavrnili, odzval predsednik SDS Janez Janša. Tudi prvak NSi Matej Tonin vidi to kot začetek konca Golobove vlade, predsednik Demokratov Anže Logar se strinja, da referendum terja posledice.

Janša je rezultat označil kot zmago razuma in »tistega dela volilnega telesa v Sloveniji, ki se zaveda, da se država v času mandata sedanje koalicije giblje v napačno smer«. Napoveduje, da bo SDS do volitev stopnjevala pritisk, »da se upravljanje z državo obrne v prihodnost in ne v preteklost«.

Po mnenju prvaka SDS je koalicija na glasovanju dobila dve klofuti: prvo z zavrnitvijo »sramotnega zakona, s katerim se je želelo neupravičene privilegije dodeliti zgolj peščici na podlagi odločanja nekega političnega telesa«, drugo pa so dobili predstavniki izvršilne veje oblasti, ki so pozvali k bojkotu, čeprav so v koalicijsko pogodbo zapisali, da bodo spodbujali udeležbo na volitvah in referendumih. »Več kot 400.000 slovenskih volivk in volivcev je glasovalo za razum,« je poudaril Janša in dodal, da bi vsaka vlada po takšni dvojni klofuti odstopila sama, a dvomi, da bo prišlo do takšnega premisleka.

»Golobu se je zgodil zakon o vodi«

»Pričakujem odgovornost vsaj od ministrice za kulturo. Največja je odgovornost predsednika vlade, nisem pa naiven, da bi verjel, da jo je predsednik vlade sposoben sprejeti,« pa je komentiral Matej Tonin, ki ocenjuje, da je prvo simbolno sporočilo referendumskega dne, da je demokracija zmagala nad bojkotom, kar je pomembno za razvoj države v prihodnosti.

»Drugo simbolno sporočilo je, da je to začetek konca Golobove vlade. Od tu dalje bo vse lažje, od danes dalje je zmaga desnosredinske vlade seveda mogoča, spremembe so mogoče,« je izjavil predsednik NSi. Po njegovih besedah je rezultat vsem v desnosredinskem bloku vlil veliko optimizma, veselja in želje za delo v prihodnosti. »Pokazal pa je tudi, da so zmage mogoče, če se osredotočimo na skupne stvari, ki nas povezujejo, ne pa na tiste, ki nas delijo. Mislim, da je to model tudi za prihodnje delovanje, naj se ne grizemo na vseh malih razlikah in nepomembnih stvareh, ampak, da se osredotočimo na tisto, kar je bistveno, to pa je, da bo na naslednjih volitvah prišlo do zamenjave Golobove vlade,« je izjavil Tonin, ki je sicer še do pred kratkim trdil, da NSi ne bo šla v vlado, ki bi jo vodil Janša.

»Nekaj je gotovo. To je bil referendum proti vladi. V bistvu se je Robertu Golobu zgodil ‘zakon o vodi’. Le na področju kulture. In posledice po naslednjih volitvah bodo podobne,« je prepričan Anže Logar, ki tako kot Tonin meni, da bi morala biti neposredna posledica vladnega fiaska odstop ministrice za kulturo Aste Vrečko, ki je pripravila zakon in da njej ni treba čakati na volitve.