V Sloveniji gre samo za Janšo (Make Janša Great Again)

V nadaljevanju preberite:

Zakonodajni referendum o izjemnih dodatkih k pokojninam za umetnike sam po sebi ni vreden posebnega komentarja, kajti v resnici ga v tej vsebini sploh ni bilo. Postaviti ga je treba v kontekst precej širšega političnega dogajanja. Pred tednom dni se je odločalo o drugih stvareh in povsem drugih ljudeh, zlasti o enem. Odzivi na zmago SDS proti Svobodi – za to je namreč šlo – so bili zelo različni, uradnega pa je dal njen predsednik Janez Janša, rekoč, da »je na referendumu zmagal razum«. Če kaj, to je mogoče podpreti s preštevilnimi argumenti; na njem res ni zmagal razum, težko bi tudi rekli, da je zmagala SDS, posebej ne njen predsednik.

Poglejmo argumente, zakaj ...