Nova tarča tobačne industrije: 14-letniki

Uporaba novih tobačnih in nikotinskih izdelkov med mladimi hitro narašča in predstavlja dodatna zdravstvena tveganja, so poudarili na današnji novinarski konferenci. »Tudi dijaki v Sloveniji poročajo, da so zelo izpostavljeni marketingu teh izdelkov in celo različnim promocijskih pristopom, ki so že dolgo prepovedani,« je še poudarila Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), zato je kljub temu, da imamo eno najstrožjih zakonodaj na tem področju, pomembno takojšnje ukrepanje.

Takšni rezultati seveda niso naključje. Kot je že uvodoma opozorila vodja predstavništva Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v Sloveniji Melita Vujnović, je bila tobačna industrija v zadnjih 20 letih izpostavljena vse večjemu pritisku predpisov. Ključni ukrep je bilo omejevanje teh izdelkov za zaščito zdravja, zato je ubrala nove pristope.

»Tobačna industrija se je odzvala in ponovno napada, njena glavna tarča so otroci,« je poudarila Melita Vujnović. V industriji so namreč hitro ugotovili, da so otroci, stari 14 let, njihov ključni trg, o tem so opravljali celo tržne raziskave, preučevali kadilske navade otrok in razvijali izdelke in tržne kampanje, namenjene njim. Skupina od 14 do 18 let je tako ključna za posel tobačne industrije in rast trga, je izjavila predstavnica SZO. S tem industrija poskuša nadomeščati stranke, ki so prenehale kaditi ali umrle.

V 53 državah evropske regije so elektronske cigarete prehitele običajne, saj je 32 odstotkov 15-letnikov, vključenih v raziskavo, pričalo, da so že kadili elektronsko cigareto, 20 odstotkov jih je kadilo v zadnjih 30 dneh. Glavni razlog, da poskusijo tovrstne izdelke, je okus, je pokazala raziskava SZO. Devet od desetih uporabnikov v Avstraliji in ZDA uporablja prav takšne izdelke, več kot 70 odstotkov mladih v ZDA je izjavilo, da bi prenehali kaditi, če bi bili na voljo izdelki le z okusom tobaka.

Zlasti sporno je oglaševanje v bližini šol, kjer so razstavljeni v višini oči otrok, v bližini prigrizkov in sladkih pijač, ter zagotavljanje podpore vplivnežev, sponzoriranje mladinskih dogodkov in znižanje cen, da so elektronske dostopne otrokom in mladim, je navedla le nekaj praks, ki jih uporablja tobačna industrija.

Razcvet zlasti po pandemiji

Helena Koprivnikar z NIJZ je na priložnostnem vzorcu približno 1000 dijakov drugih letnikov okoli 30 srednjih šol predstavila rezultate. Ugotavljajo, da uporaba novih tobačnih in nikotinskih izdelkov hitro narašča in da se odstotek kadilcev v starostni skupini ne znižuje več, kot se je v preteklosti.

Če govorimo o vseh, ki so kadarkoli uporabili te izdelke, smo prvič zabeležili, da padca ni več, zlasti elektronske cigarete doživljajo pravi razcvet, je poudarila predstavnica NIJZ. Odstotki uporabnikov med mladimi so veliko višji kot med odraslimi. Na splošno narašča tudi uporaba drugih nikotinskih izdelkov.

Razlike med mladimi so vidne po spolu: dekleta bolj uporabljajo cigarete in elektronske cigarete (več kot vsaka tretja anketirana je uporabljala slednje), fantje pa so vodilni pri brezdimnih tobačnih izdelkih in nikotinskih vrečkah. V vsakem primeru pa so dekleta vodilna, so ugotovili na NIJZ, kar je še posebej zaskrbljujoče zaradi načrtovanja nosečnosti. Pri dekletih je 21 odstotkov takih, ki uporabljajo elektronske cigarete tako pogosto, da je verjetno, da so že zasvojene.

Odstotki uporabnikov elektronskih cigaret med mladimi so veliko višji kot med odraslimi. FOTO: Roman Šipić

Kako mladi pridejo do teh izdelkov? Največkrat preko nadomestnega kupca, lahko pa jih kupijo tudi sami, med drugim preko spleta. Najbolj dostopne so prav elektronske cigarete, tudi cene so zanje dostopne – tako jih zaznavajo tudi sami. Za vse te izdelke imamo sicer prepoved prodaje osebam do 18 let, vendar že mladi sami pravijo, da trgovci ne preverjajo starosti oziroma nakupa mladoletnim ne zavrnejo. Glede na raziskavo je zelo malo takih, ki se jim je to zgodilo.

»Tudi dijaki v Sloveniji poročajo, da so zelo izpostavljeni marketingu teh izdelkov in celo različnim promocijskih pristopom, ki so že dolgo prepovedani,« je še poudarila Helena Koprivnikar, zato je kljub temu, da imamo eno najstrožjih zakonodaj na tem področju, pomembno takojšnje ukrepanje. Prepovedali smo sicer arome v elektronskih cigaretah, a do tega je skoraj še leto, so pa še drugi ključni ukrepi, med njimi znatno višanje cen, stroga regulacija prodajnih mest (imamo jih več kot 6000, nekatera so tudi v bližini šol), je dodala.

Ogrevani tobačni izdelki deloma nadomestili klasične cigarete

Lucija Smojver iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je pritrdila, da zaznavajo zlasti porast novih tobačnih izdelkov. Med njimi so predvsem ogrevani tobačni izdelki, ki so deloma nadomestili klasične cigarete, deloma pritegnili nove uporabnike. Po trenutno veljavni zakonodaji tudi ni treba v sistem vnašati podatkov v zvezi z novimi nikotinskimi izdelki (denimo nikotinskih vrečkah), zato nimajo ustreznih podatkov ne o njihovih sestavinah ne o obsegu prodaje. Ti izdelki lahko tako vsebujejo tudi visoko vsebnost nedovoljenih ali dovoljenih snovi, kot je nikotin. Posebej problematična je sočasna uporaba nikotinskih vrečk s preostalimi tobačnimi izdelki, je še poudarila Lucija Smojver.

Tudi v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, kjer izvajajo preventivne programe na tem področju, so zaskrbljeni. Kot ugotavljajo na terenu, narašča uporaba elektronskih cigaret in fug, ne le med srednješolci, tudi med osnovnošolci. »Otroci pogosto začnejo eksperimentirati že v petem ali šestem razredu,« je dejala Žanin Kužnik. Opažajo, da osnovno- in srednješolci to uporabljajo brez težav na šolskih hodnikih, straniščih, celo v učilnicah, opazijo jih tudi na vlakih in avtobusih. Kot sami pojasnjujejo, so ti izdelki zelo dostopni; pomagajo jim bodisi starejši, velikokrat se preprodajajo oziroma jih kupijo sami v trgovinah ali spletu.

Kot poročajo mladi, začnejo te izdelke uporabljati v družbi, tako se počutijo bolj sprejeti, vključeni. Prav tako so izpostavili, da se promoviranje teh izdelkov pojavlja na družbenih omrežjih, kot sta instagram in tiktok, ter v serijah kot del nekega privlačnega imidža. Na uporabo še vedno vpliva tudi družinsko okolje.