Novi rektor je dr. Gregor Majdič

Majdič je prepričal profesorje

Dr. Igor Papić je aktualni rektor, sicer pa redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko in predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave. Foto Jože Suhadolnik/Delo

Letos so se za položaj rektorja prvič v zgodovini univerze potegovali štirje kandidati, ob aktualnem rektorju Papiču in Majdiču šes Fakultete za družbene vede ins Fakultete za Matematiko in Fiziko. V prvem krogu sta odpadla Ramšak in Lukšič, oba pa sta v drugem krogu podprla Majdiča.Z Univerze so sporočili, da so volitve potekale na vseh 26 članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati. Zaradi epidemioloških razmer so jih izvedli elektronsko, volilno pravico je imelo 45.672 volivk in volivcev, svoj glas pa jih je oddalo 17 odstotkov (60,6 odstotka visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev; 49,4 odstotka strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev ter 10,9 odstotka študentov). Skupine imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20, prvi vtis pa je, da je prof. Majdič v drugem krogu uspel prepričati bistveo več profesorjev kot v prvem.Papič je sicer redni profesor na fakulteti za elektrotehniko in predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave. Od 2011 do 2013 je bil prodekan za pedagoško delo, od 2013 do 2017 dekan fakultete, od leta 2017 je rektor univerze. Majdič pa dela na veterinarski fakulteti in mariborski medicinski fakulteti, kjer se ukvarja z raziskavami v molekularni nevroendokrinologiji. Je tudi soustanovitelj visokotehnološkega podjetja Animacel, ki zdravi domače živali z matičnimi celicami. Kmalu po razglasitvi zmage se je oglasil na Facebooku s sporočilom »Zmaga! 55 %! Iskrena hvala vsem za zaupanje! Skupaj zmoremo!« Tudi sicer je velik del svoje kampanije uspešno vodil preko družabnih omrežij.