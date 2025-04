Kanin morda odprt že prihodnje leto, naložba bo vredna 105 milijonov evrov

Bovški občinski svet je na sinočnji seji podprl predlog rusko-švicarskih vlagateljev za oživitev Kanina. Svetnikom je svoje načrte predstavila družba CDC s partnerskim podjetjem Bartholet. Kot smo v Delu že poročali, sta investitorja pripravljena v petih letih v primorsko smučišče vložiti 105 milijonov evrov.

»Smučišče Kanin potrebuje celovito obnovo, in če v prihodnje dobimo zagotovilo za njegovo dolgoročno ekskluzivno upravljanje, smo načeloma pripravljeni sami financirati celotno obnovo,« je po poročanju Dnevnika Bovčanom naznanil tehnični direktor podjetja CDC Gorup Tim Rawlins.

Svetniki so novim vlagateljem podelili polna pooblastila za pridobivanje vseh informacij, ki jih potrebujejo za načrtovano obnovo Kanina. Sestavili so tudi delovno skupino, in sicer so v njej svetniki Miha Sotlar, Danijel Krivec, Adis Hrovat in Jurij Žurej, ta naj bi v imenu občine vodila pogovore z vlagatelji.

Nova žičnica do leta 2028

CDC skupaj s švicarskim žičničarskim podjetjem Bartholet predvideva, da bi zgornji del smučišča Kanin odprli že v prihajajoči sezoni 2025/26, do njega bi se dostopalo iz italijanske strani. Za to bi že letos namenili pet milijonov evrov. Postopoma naj bi nato gradili novo krožnokabinsko žičnico, ki naj bi bila po novih napovedih končana že leta 2028, in ne šele 2029, kot so načrtovali sprva. Kot je razumeti, naj bi šlo pri prenovi za tako imenovano taksi žičnico, pri kateri uporabnik pokliče kabino s pritiskom na gumb in nato določi, na kateri postaji bo izstopil. V prvi fazi bi poleg smučišča odprli tudi obstoječo restavracijo.

Omenjeni vlagatelji so se glede Kanina že sestali z direktorjema smučišč Nevejsko sedlo in Trbiž ter predsedstvom italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina. Vsi načrte podpirajo, predsednik dežele Massimiliano Fedriga je na bovško občino poslal tudi pismo s podporo projektu.

Različni modeli financiranja

Rusko-švicarski konzorcij vlagateljev se bo zdaj po naših informacijah v zvezi z izvedbo omenjene naložbe na Kaninu poskušal sestati tudi z vladnimi predstavniki in drugimi institucijami, ki bodo ključne za izvedbo projekta. Kot smo poročali, je pripravljen zagotoviti sredstva za ureditev zgornjega dela smučišča v vrednosti 45 milijonov evrov.

Za financiranje gondole pa so možni različni modeli, kot sta zasebno financiranje z vladnimi subvencijami ali javno financiranje. Vlada sicer še pripravlja pismo o nameri za sofinanciranje žičnice na Kanin.

Občina Bovec zdaj pripravlja javni razpis za izvedbo projekta krožnokabinske žičnice, na podlagi česar bo mogoče pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.